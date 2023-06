Pour le compte de nombreux éditeurs de musique et de grands labels, la National Music Publishers' Association (NMPA) s'attaque à Twitter avec le dépôt d'une plainte aux États-Unis. Elle reproche au réseau social " d'alimenter son activité avec d'innombrables copies illicites de compositions musicales. "

La NMPA pointe du doigt une violation massive de droits d'auteur et un préjudice aux créateurs de musique. Elle cherche à obtenir l'arrêt des pratiques décriées et 150 000 dollars pour chaque musique utilisée sans autorisation sur Twitter.

Avec une liste de 1 700 titres dans la plainte, la facture pour Twitter pourrait s'élever à plus de 250 millions de dollars de dommages-intérêts. Elon Musk hérite de cette affaire qui est antérieure à son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars.

Twitter serait l'exception

Selon le New York Times, Twitter négociait des droits de licence avec Universal, Sony et Warner depuis 2021. Les négociations ont été interrompues après le rachat par Elon Musk en octobre dernier. Elles auraient pu donner lieu à un accord d'un coût de plus de 100 millions de dollars par an.

" Twitter est le seul grand réseau social à avoir complètement refusé de passer des accords pour pouvoir utiliser les millions de chansons sur son service ", déclare le président de la National Music Publishers' Association.

Pour la NMPA, Twitter enfreint la législation sur les droits d'auteur en permettant aux utilisateurs de publier de la musique sur la plateforme sans autorisation, et elle souligne sa lenteur coupable à retirer des contenus litigieux.

Une monétisation larvée pour Twitter ?

D'après la plainte, environ 300 000 tweets contenant de la musique sans autorisation ont été signalés à Twitter depuis décembre 2021. Les signalements auraient été régulièrement pris en compte de manière tardive, voire tout simplement ignorés.

" Les enregistrements audio et audiovisuels incorporant ces compositions musicales attirent et fidélisent les utilisateurs (titulaires de comptes et visiteurs) et stimulent l'engagement, favorisant ainsi l'activité publicitaire lucrative de Twitter et d'autres sources de revenus. "

Twitter et Elon Musk n'ont pas fait de commentaires au sujet de la plainte déposée par la National Music Publishers' Association.