Un nouveau groupe de rock psychédélique, The Velvet Sundown, a connu une ascension fulgurante. En moins d'un mois, il a accumulé plus d'un million d'auditeurs mensuels sur Spotify, sorti deux albums et s'est même hissé en tête des classements viraux dans plusieurs pays.

Un succès impressionnant pour des inconnus qui était trop beau pour être vrai. Les membres du groupe n'ont aucune existence réelle. De la musique, en passant par les paroles et jusqu'aux photos, tout est généré par une IA.

Une popularité aussi rapide que suspecte

Dès juin, avec la sortie de leur premier album « Floating on Echoes », The Velvet Sundown a suscité l'attention et la suspicion. Leur titre « Dust on the Wind » s'est rapidement imposé, intégrant des playlists populaires.

Très vite, le doute s'est installé chez les auditeurs et sur les forums comme Reddit. Aucune information sur les membres, des photos aux allures étrangement lisses, et des paroles accumulant les clichés qui sonnaient faux.

Les soupçons se sont intensifiés avec des dénégations maladroites sur les réseaux sociaux, où un compte prétendait que la musique était bien le fruit de « longues nuits en sueur dans un bungalow exigu en Californie ». Une défense qui n'a pas convaincu grand monde.

La révélation d'une... provocation artistique

Face à la polémique grandissante, le masque est finalement tombé. La biographie Spotify du groupe a été mise à jour, révélant la supercherie. The Velvet Sundown est présenté comme un « projet musical synthétique guidé par une direction créative humaine ».

La contribution de l'IA est clairement mise en avant et pour objectif affiché une « provocation artistique continue conçue pour défier les limites de la paternité, de l'identité et de l'avenir de la musique elle-même à l'ère de l'IA ».

La justification de cette expérience est douteuse, surtout qu'une plateforme comme Deezer a rapidement étiqueté le contenu comme étant généré par l'intelligence artificielle.

Une expérience qui inquiète

Cette affaire met en lumière les tensions autour de l'IA dans la musique. Pour certains, c'est une concurrence déloyale qui prive de revenus des artistes authentiques.

La controverse ravive aussi des critiques visant Spotify, avec la promotion d'artistes « fantômes » pour réduire les redevances versées aux créateurs humains.