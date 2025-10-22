Le nom à lui seul est une machine à remonter le temps. Napster. Pour toute une génération, c'est le symbole d'une révolution musicale, celle du partage de fichiers qui a mis l'industrie du disque à genoux.

Vingt-six ans plus tard, la marque renaît de ses cendres, mais là où personne ne l'attendait : dans le monde ultra-compétitif de l'intelligence artificielle, avec un produit tout droit sorti de la science-fiction.

Qu'est-ce que cet écran holographique à 99 dollars ?

L'appareil, baptisé Napster View, est un petit écran qui se fixe au-dessus de celui de votre Mac. Son but : matérialiser votre assistant IA sous la forme d'un avatar 3D avec qui vous pouvez discuter "les yeux dans les yeux". Pas besoin de casque VR ou de lunettes spéciales. L'idée est de donner un corps à l'IA, de la sortir de la simple boîte de dialogue pour en faire un véritable "collaborateur" qui vit sur votre bureau.





L'appareil est vendu 99 $ et inclut un mois d'accès à la plateforme logicielle qui l'accompagne.

À quoi sert la plateforme Napster 26 ?

Derrière le matériel se cache la plateforme logicielle Napster 26, un écosystème qui donne accès à une armée de plus de 15 000 "compagnons IA" spécialisés : coachs sportifs, experts en design, conseillers business, et même une chanteuse de R&B. Ces IA ne sont pas de simples chatbots ; elles sont "agentiques" et contextuelles. Concrètement, elles peuvent voir ce que vous faites sur votre écran et interagir en temps réel pour vous aider.





Lors d'une démonstration, un agent a même refusé de générer un business plan, jugeant que le moment n'était pas opportun car basé sur des suppositions. Preuve que Napster veut des collaborateurs, pas des exécutants dociles.

Peut-on aussi créer son propre jumeau numérique ?

Mais l'ambition de Napster va encore plus loin en proposant à chaque utilisateur de créer son propre jumeau numérique. Cet avatar IA, basé sur vos données (comme votre profil LinkedIn), peut vous représenter, assister à des réunions à votre place et interagir avec d'autres utilisateurs ou leurs jumeaux numériques.





Le CTO de Napster, Edo Segal, affirme déjà utiliser son double digital pour des points hebdomadaires avec ses 120 ingénieurs. Une sorte de "messagerie vocale sous stéroïdes", selon ses propres termes, où son jumeau numérique collecte les informations avant de lui en faire un résumé.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que Napster à l'origine ?

Lancé en 1999, Napster était un service pionnier de partage de fichiers musicaux en peer-to-peer (P2P). Il a permis à des millions d'utilisateurs d'échanger des fichiers MP3 gratuitement, provoquant une crise majeure dans l'industrie musicale avant d'être contraint de fermer par la justice en 2001.

Le Napster View fonctionne-t-il sur Windows ?

Non, pas pour le moment. La plateforme Napster 26 et le matériel Napster View sont exclusivement compatibles avec les Mac équipés d'une puce Apple Silicon (M1 ou supérieure). Une compatibilité avec les PC Windows est envisagée pour 2026.

Faut-il un abonnement pour utiliser le service ?

Oui. L'achat du Napster View à 99 $ inclut un mois d'accès gratuit à la plateforme Napster 26. Au-delà, il faudra souscrire à un abonnement mensuel ou annuel pour continuer à accéder aux 15 000 compagnons IA. Les tarifs n'ont pas encore été détaillés.