Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de NAS (disque dur en réseau), disques durs externes, HDD et clés USB afin de mettre vos données à l'abri. Le stockage NAS (comprenez Network Attached Storage, soit stockage en réseau) est de plus en plus utilisé au sein des foyers. En effet, ce principe offre une multitude de possibilités et vous n'avez plus à garder vos fichiers et dossiers dans votre propre ordinateur.

De plus, avantage à double tranchant, vous pouvez consulter les données de votre "nuage à la maison" de n'importe quel appareil qui est connecté au réseau de votre box internet, permettant de partager ce contenu entre divers appareils, mobiles / portables ou non.

Commençons avec le NAS Synology DS220j. Ce serveur de stockage est pourvu de 2 baies dans lesquelles vous pouvez aussi bien insérer deux disques de 2,5" ou 3,5". Il dispose d'un processeur Realtek Semiconductor RTD1296 cadencé à 1,4 GHz et de 512 Mo de mémoire vive (RAM). Il est doté de 2 ports USB 3.0, 1 port USB 2.0 et un RJ45 1 Gbps. Vous pourrez aussi bien le connecter sur votre box internet qu'à votre ordinateur. Notons qu'il gère la fonction RAID 0 et 1.

Ce NAS Synology DS220j est proposé à 189,99 € au lieu de 231 € soit 40 € de réduction chez Cdiscount. La livraison est offerte sous 3 jours.

