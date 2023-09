Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de trois articles affichant des promotions. Il y en aura pour tous les gouts et tous les budgets.

Commençons avec la station météo Bresser. Cet appareil est fourni avec un capteur 5 en 1 afin de mesurer la pluviométrie, la vitesse et la direction du vent, la température, l'hygrométrie et la pression atmosphérique. Le tout est retransmis à une base contenant un écran LCD monochromatique de 5,45". Le dispositif prévoit de vous donner des prévisions météorologiques sur 12 heures.

Cette station météo Bresser est vendue 69 € au lieu de 129 € soit 47% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte pour le lendemain.





Continuons avec l'aspirateur balai Tineco Floor One S5 Extreme. Ce balai aspirateur aspire, lave et sèche vos sols durs, notamment grâce à ses trois modes de nettoyage : normal, humidification normale et humidification renforcée. Son moteur dispose d'une puissance de 220 W et il est alimenté par une batterie au lithium de 4000 mAh, lui conférant une autonomie de 35 min pour un temps de recharge de 270 minutes.

Cet aspirateur-balai Tineco Floor One S5 Extreme est proposé à 399,99 € au lieu de 569,99 € soit 29% de remise chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





Enchainons avec le volant Logitech G290 Driving Force. Ce périphérique offre une simulation de conduite de haute qualité. En effet, avec un retour de force au plus proche de la réalité, un pédalier progressif et un volant pouvant tourner sur un axe de 900 degrés, l'immersion vous propulsera dans le cockpit de votre voiture de course. Il possède également des palettes en aluminium (pour un passage de vitesse en séquentiel).

Ce volant Logitech G290 Driving Force est commercialisé 209,99 € au lieu de 254,99 € soit 18% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte sous 72 heures.





Et n'oubliez pas de consulter notre sélection de mini PC de qualité chez Geekbuying.