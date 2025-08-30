L'exploration spatiale habitée passe à la vitesse supérieure. Le 22 septembre, la NASA lèvera le voile sur sa nouvelle classe d'astronautes, la promotion 2025. L'événement, qui se tiendra au Johnson Space Center de Houston, marque une étape clé dans la préparation des futures missions du programme Artemis. Dans la foulée, l'agence tiendra une série de conférences pour présenter en détail la mission Artemis II, qui verra des humains s'aventurer de nouveau vers la Lune.

Qui sont ces nouveaux visages de l'exploration spatiale ?

Après une sélection drastique parmi plus de 8 000 candidatures, les heureux élus s'apprêtent à entamer un programme d'entraînement intensif de deux ans. Une fois certifiés, ces nouveaux astronautes deviendront éligibles pour des missions variées.

Leur carrière pourra les mener vers la Station Spatiale Internationale, les futures stations commerciales en orbite basse, et surtout, vers les destinations les plus ambitieuses du programme Artemis : la Lune, puis Mars. Ils représentent la nouvelle génération qui portera les ambitions de l'humanité au-delà de l'orbite terrestre.

Quelle est la mission d'Artemis II ?

Prévue au plus tôt pour avril 2026, la mission Artemis II est un vol d'essai d'environ 10 jours qui enverra quatre astronautes faire le tour de la Lune, sans s'y poser. Il s'agira du premier équipage humain à voyager aussi loin depuis la fin du programme Apollo en 1972. L'objectif est de tester tous les systèmes du vaisseau Orion en conditions réelles de vol dans l'espace lointain.

L'équipage est déjà connu et historique : il sera composé des Américains Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, ainsi que du Canadien Jeremy Hansen. Cette mission marquera plusieurs premières : la première femme, le premier homme noir et le premier non-Américain à voyager vers la Lune.

Quels sont les enjeux du programme Artemis ?

L'objectif est considérable : le programme Artemis aspire à instaurer une présence humaine pérenne sur la Lune, en tant que plateforme pour la prochaine avancée majeure de l'exploration cosmique : Mars. Cette observation de notre satellite naturel s'inscrit dans une dynamique de rivalité internationale, particulièrement avec la Chine qui projette d'y expédier ses propres taïkonautes avant 2030.

Malgré des contretemps techniques et des doutes sur le financement, ce programme reçoit une forte appui politique aux États-Unis, car il est considéré comme une question de suprématie technologique et d'autonomie spatiale.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand aura lieu la présentation des nouveaux astronautes ?

La cérémonie de présentation de la classe d'astronautes 2025 de la NASA aura lieu le lundi 22 septembre. Elle sera retransmise en direct sur les plateformes de l'agence spatiale.

Quand la mission Artemis II va-t-elle décoller ?

La date de lancement d'Artemis II est actuellement fixée à avril 2026 au plus tôt. Cette date dépendra de la réussite des derniers tests au sol de la fusée SLS et du vaisseau Orion.

Les nouveaux astronautes participeront-ils à Artemis II ?

Non, l'équipage d'Artemis II est déjà sélectionné et en entraînement depuis plusieurs années. Les astronautes récemment recrutés pour la promotion 2025 pourront participer à des missions futures du programme Artemis, y compris Artemis III, qui a pour objectif d'être le premier alunissage depuis 1972.