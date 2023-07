À l'horizon 2050, la Nasa vise d'atteindre le zéro émission de CO 2 pour l'aviation et les États-Unis. Son avion entièrement électrique et expérimental X-57 (ou X-57 Maxwell) entre dans le cadre de cette perspective. Toutefois, il ne volera jamais.

Plusieurs fois reporté depuis les débuts du projet, le premier vol du X-57 Maxwell devait finalement avoir lieu dans le courant de cette année. Sans cet accomplissement, la Nasa a annoncé que toutes les activités opérationnelles du projet s'achèveront d'ici la fin du mois de septembre prochain.

Des contraintes de temps et de budget pour résoudre des problèmes et assurer un vol en toute sécurité sont mis dans la balance. Notamment mécaniques, ces problèmes sont apparus tardivement dans le cycle de vie du projet, en plus d'un manque de disponibilité de composants critiques.

Les principaux objectifs atteints… sans voler

L'agence américaine estime pourtant que le projet a rempli ses objectifs. Le développement d'un prototype n'en était pas un, au contraire du développement d'une plateforme d'essai pour des technologies et des méthodes de conception.

" Depuis 2016, le projet a permis de partager des enseignements tirés de la technologie des batteries, des interférences électromagnétiques, de la conception des contrôleurs de moteur et bien davantage encore. "

La Nasa ajoute qu'un objectif réalisé était également en matière de processus de certification auprès des régulateurs. Elle souligne qu'elle poursuivra ses recherches sur les avions électriques à travers d'autres projets, tandis que les travaux de documentation et de publication du projet X-57 continueront d'être communiqués.

N.B : Source images : Nasa - Carla Thomas - Lauren Hughes.