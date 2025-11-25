La Nasa et Boeing ont acté une révision significative du programme destiné à transporter des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS) avec Starliner. Initialement évalué à 4,5 milliards de dollars, le contrat Commercial Crew Transportation Capability est réduit de 768 millions de dollars.

Cette décision intervient après des mois de discussions tendues, consécutives aux multiples avaries qui ont marqué le développement du Starliner, alors que dans le même temps SpaceX a enchaîné les succès opérationnels avec Crew Dragon..

Pourquoi cette décision radicale ?

La modification du contrat est la conséquence directe des défaillances critiques observées lors du premier vol d'essai habité de Starliner en 2024. Durant cette mission, plusieurs propulseurs du système de propulsion du vaisseau sont tombés en panne lors de son approche de l'ISS.

Ces incidents ont non seulement retardé l'amarrage, mais ont surtout immobilisé les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams à bord de la station pendant neuf mois, bien au-delà de la durée prévue, les forçant à revenir sur Terre à bord d'une capsule Dragon de SpaceX.

Boeing et la Nasa ont jugé plus prudent de dédier le prochain vol, Starliner-1, au transport de fret pour valider en conditions réelles les mises à jour du système.

Le nouvel agenda pour Starliner

Le cap est désormais fixé sur la sécurité et la certification. Le vol Starliner-1, en avril 2026 au plus tôt, servira de test grandeur nature pour les modifications apportées aux propulseurs. Si cette mission cargo se déroule sans accroc, le vaisseau pourra enfin obtenir sa certification pour les vols habités.

Responsable du programme Commercial Crew de la Nasa, Steve Stich soulign que les deux partenaires poursuivent des tests rigoureux du système de propulsion de Starliner.

Il ajoute: " Cette modification permet à la Nasa et à Boeing de se concentrer sur la certification du système en toute sécurité en 2026, d'effectuer la première rotation d'équipage de Starliner lorsqu'il sera prêt, et d'aligner notre planification des vols futurs sur les besoins opérationnels de la station jusqu'en 2030. "

Les implications pour le programme spatial américain

Cette réorganisation soulève des questions sur la viabilité à long terme du programme Starliner, surtout avec la retraite programmée de l'ISS en 2030. La Nasa maintient que disposer de deux fournisseurs de transport d'équipage, avec SpaceX, est essentiel pour garantir une redondance et ne pas dépendre d'un seul système.

Cependant, tandis que Starliner accumule les retards et les surcoûts, la capsule Dragon de SpaceX a déjà réalisé plus d'une douzaine de missions habitées pour la Nasa depuis 2020, s'imposant comme le principal véhicule de transport vers l'orbite basse.

Les trois vols habités restants au contrat de Starliner devront prouver que le vaisseau peut enfin tenir ses promesses.