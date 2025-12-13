Suite à la fin de mission de l'hélicoptère martien Ingenuity, la NASA teste de nouveaux drones dans des conditions extrêmes en Californie.

L'agence spatiale américaine cherche à perfectionner un logiciel de navigation capable de survoler les terrains martiens sans relief, un défi majeur qui a causé la perte de son prédécesseur, pour préparer des missions d'exploration plus audacieuses.

C'est dans les paysages arides et désolés de la Vallée de la Mort et du désert de Mojave que des équipes du Jet Propulsion Laboratory (JPL) ont récemment testé une nouvelle génération de drones, tirant les leçons du succès et de l'échec de leur illustre prédécesseur.

Le spectre d'Ingenuity, un héritage à double tranchant

Le succès de l'hélicoptère Ingenuity a marqué un tournant dans l'exploration spatiale. Conçu initialement pour seulement cinq vols de démonstration, il a finalement accompli 72 missions sur la planète rouge, devenant le premier aéronef à réaliser un vol contrôlé et motorisé sur un autre monde.

Cet exploit a ouvert des perspectives inédites pour l'observation et l'assistance aux rovers au sol. Pourtant, cette formidable aventure s'est achevée brutalement en janvier 2024. Lors de son dernier vol, l'hélicoptère s'est aventuré au-dessus de dunes de sable.

Son algorithme de navigation, conçu pour se repérer grâce aux textures du sol, a été totalement désorienté par ce terrain uniforme, provoquant un atterrissage fatal. C'est précisément cette faille critique que les nouvelles recherches visent à corriger.

Recréer Mars dans la Vallée de la Mort

Pour éviter de répéter les mêmes erreurs, une équipe de la NASA a donc pris la direction de sites terrestres aux conditions analogues à celles de Mars, comme « Mars Hill » et les dunes de Mesquite Flats.

Credit : NASA / JPL

L'enjeu est de taille : développer un logiciel de navigation plus polyvalent et robuste, capable de guider les futurs aéronefs même lorsque le sol est dépourvu de points de repère visuels. Ces tests sur le terrain sont jugés indispensables par les chercheurs.

Selon Nathan Williams du JPL, un géologue ayant travaillé sur Ingenuity, « les essais sur le terrain vous donnent une perspective beaucoup plus complète que le simple examen de modèles informatiques et d'images satellites limitées ».

Les premières conclusions sont prometteuses, avec la découverte de filtres de caméra améliorant le suivi du sol et de nouveaux algorithmes pour des atterrissages plus sûrs en terrain accidenté.

Au-delà des drones, l'avenir de l'exploration robotique

Ces expérimentations s'inscrivent dans une stratégie bien plus large du Mars Exploration Program, qui finance pas moins de 25 projets visant à repousser les limites de la technologie pour Mars.

Chien robot d'exploration (Credit : NASA / JPL)

L'objectif est de concevoir des robots capables d'explorer en toute autonomie ou d'assister de futurs astronautes dans les zones les plus difficiles d'accès, là où les rovers ne peuvent s'aventurer.

Planeur MERF (Credit : NASA / JPL)

Parmi les concepts les plus audacieux, on trouve le robot quadrupède LASSIE-M, un « chien-robot » conçu pour escalader des pentes rocheuses ou sableuses, et le MERF (Mars Electric Reusable Flyer), un planeur autonome à décollage vertical.

Ce dernier, avec son envergure comparable à celle d'un petit bus scolaire, promet une capacité de cartographie à grande échelle. Ces projets dessinent les contours d'une exploration martienne plus agile et ambitieuse, où le ciel ne sera plus une limite.