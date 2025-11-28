C'est un soulagement pour l'exploration spatiale européenne. Lors du Conseil ministériel de l'ESA, le directeur général Josef Aschbacher a annoncé que la Nasa maintient ses engagements envers la mission ExoMars.

Cette collaboration est cruciale pour le rover Rosalind Franklin, un astromobile de 300 kg conçu pour forer jusqu'à deux mètres sous la surface de Mars à la recherche de signes de vie passée. Le lancement, maintes fois reporté, est attendu pour 2028.

Le parcours chaotique de la mission ExoMars

Le projet ExoMars, parfois qualifié de maudit en interne, a connu une histoire mouvementée. Initialement partenaire de la Nasa, l'ESA a vu l'Agence spatiale américaine se retirer en 2012 suite à des coupes budgétaires. La Russie, via son agence Roscosmos, a alors pris le relais, fournissant un lanceur et un atterrisseur.

Cependant, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a conduit l'ESA à rompre toute coopération, laissant le rover cloué au sol sans moyen de transport. La Nasa est alors revenue dans le projet, s'engageant à fournir des éléments clés pour un lancement.

Les contributions de la Nasa

Avec son engagement renouvelé, la Nasa fournira le lanceur, des unités de chauffage à radio-isotopes pour protéger le rover du froid martien, et les rétrofusées de freinage pour l'atterrisseur.

En plus de ces composants, la Nasa a déjà livré un instrument scientifique conçu pour détecter d'infimes traces de matières organiques dans les échantillons prélevés par la foreuse du rover.

Après d'ultimes doutes

La stabilité du projet ExoMars a été récemment menacée par la proposition de budget de l'administration Trump qui éliminait la collaboration sur une vingtaine de projets scientifiques avec l'ESA, dont ExoMars.

L'incertitude est donc levée. " J'ai reçu d'excellentes nouvelles de la Nasa confirmant sa contribution à la mission Rosalind Franklin ", a déclaré Josef Aschbacher.

Une grosse fin de semaine pour l'ESA qui vient de sécuriser un budget record de 22,1 milliards d'euros pour ses programmes jusqu'en 2028.