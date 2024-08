À bord de la fusée Ariane 6, le 9 juillet 2024, se trouvaient deux microsatellites CubeSat de la mission CURIE dont le but est de mesurer les ondes radio provenant du Soleil. Ces satellites formeront un interféromètre radio spatial [dispositif utilisé en radioastronomie pour améliorer la résolution des observations des ondes radio émises par des sources célestes, NDLR] à 580 kilomètres au-dessus de la Terre. Une première dans l’exploration spatiale.

Les deux microsatellites apportent des innovations majeures : une captation d'ondes radio entre 0,1 et 19 mégahertz, impossibles à détecter depuis la Terre, et une précision accrue dans la localisation des signaux.

Vue d'artiste des deux microsatellites de la mission CURIE en orbite autour de la Terre dans leurs véhicules spatiaux.

Crédits : NASA

Les éjections de masse coronale (EMC) sont de gigantesques explosions à la surface du Soleil, projetant dans l'espace des milliards de tonnes de plasma et de particules chargées. Ces phénomènes émettent d’étranges signaux radio, dont l’origine reste inconnue.

Les objectifs de la mission CURIE seront donc d'identifier la provenance exacte de ces ondes radio, de comprendre ce qui les génère, d'étudier leur évolution dans le temps et l'espace et d'établir la relation entre ces ondes et les éjections de masse coronale.

Grâce à la technique d’interférométrie, les deux CubeSat mesureront les différences infimes dans la réception des ondes, permettant de trianguler leur source avec une précision inédite.

Les deux microsatellites CubeSat en salle blanche.

Crédits : NASA



L’étude de ces ondes radio mystérieuses est essentielle pour comprendre et anticiper les tempêtes solaires, les éjections de masse coronale pouvant avoir des conséquences significatives sur Terre.

En effet, si elles nous donnent l'occasion d'observer de superbes aurores boréales, ces éjections peuvent provoquer des perturbations des réseaux électriques, des interférences avec les communications satellites et présenter des risques pour les astronautes en mission.

CURIE a donc été lancée en orbite circulaire à une altitude de 580 km au-dessus de la surface terrestre et en dehors de l'ionosphère, une couche de l'atmosphère terrestre située entre environ 60 km et 1 000 km d'altitude qui absorbe certaines fréquences radio. Pour l'instant, le site officiel de la NASA indique seulement que CURIE a été déployée avec succès depuis Ariane 6 et qu'elle devrait bientôt établir des communications avec le sol.

En améliorant notre compréhension de ces phénomènes solaires, la mission CURIE pourrait aider à prévoir et anticiper les tempêtes solaires afin de protéger nos infrastructures critiques et garantir la sécurité des missions spatiales habitées, ouvrant ainsi la voie à une meilleure compréhension de notre étoile et de son influence sur notre planète.