Une tempête géomagnétique solaire géante a frappé la Terre ces derniers jours et son intensité record a pu être observée directement dans l'atmosphère mais aussi via les perturbations des systèmes électroniques.

Il s'agit de l'une des plus importantes tempêtes de ces dernières décennies, mettant à forte contribution le bouclier magnétique de la Terre, et elle a conduit à de superbes spectacles d'aurores boréales observables jusque dans le ciel français, ce qui a occasionné d'impressionnantes et rares photographies du phénomène.

Mais ce type d'événement est aussi un défi à gérer pour les systèmes électroniques et notamment pour les satellites bombardés par les rayonnements solaires qui peuvent créer un brouillage des signaux, voire la mise hors service de certains équipements.

Starlink sous le feu de la tempête géomagnétique

Ce fut le cas en particulier pour la constellation Starlink et ses milliers de petits satellites positionnés en orbite basse tout autour de la Terre. Durant la tempête, l'entreprise SpaceX a confirmé que les satellites étaient fortement impactés et ne pouvaient plus assurer qu'un service dégradé de communications avec la Terre.

Malgré tout, Elon Musk, patron de SpaceX, a estimé que sa constellation résistait plutôt bien à la tempête solaire active depuis le 9 mai, au regard d'une intensité rarement vue jusqu'à présent, selon les observations de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) qui indique qu'elle est en légère recrudescence ce 13 mai après une accalmie la veille.

Une tempête solaire de très forte intensité

Au plus fort de l'événement, entre le 10 et le 11 mai, qualifié alors de tempête géomagnétique sévère G4 / Kp8, le milliardaire indiquait ainsi que le réseau Starlink était soumis à une forte pression mais tenait le choc. Des internautes ont confirmé les perturbations du réseau de satellites de communication en publiant des captures d'écran montrant des débits internet affaiblis et les avertissements de Starlink concernant un service dégradé.

Cela n'empêche pas SpaceX de poursuivre ses lancements avec la mise en orbite d'une nouvelle grappe de satellites Starlink ce 12 mai pour renforcer sa constellation mais avec un temps de lancement adapté pour éviter l'impact de la tempête solaire en cours.