Lancée le 13 novembre depuis Cap Canaveral à bord d'une fusée New Glenn de Blue Origin, la mission EscaPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), composée de deux sondes identiques construites par Rocket Lab, a donné de ses nouvelles avec des selfies.

Le 21 novembre, l'une des sondes a utilisé son système de caméras VISIONS (VISible and Infrared Observation System) pour capturer ses premiers clichés. En lumière visible et infrarouge, ces images valident l'état des instruments et marquent aussi le début d'un long périple vers la planète rouge.

Que révèlent ces premiers clichés ?

Les images transmises montrent une partie d'un panneau solaire de la sonde. La photo en lumière visible indique que la sensibilité des caméras devrait être suffisante pour observer les aurores martiennes depuis l'orbite.

La seconde image, prise en infrarouge, démontre la capacité de l'instrument à mesurer les variations de température, une fonction qui sera utilisée pour étudier comment la surface de Mars se réchauffe et se refroidit au fil des jours et des saisons.

Source image : NASA/UCB-SSL/RL/NAU-Radiant/Lucint

Quel est le statut de la seconde sonde ?

La deuxième sonde de la mission EscaPADE a également procédé avec succès à un test de ses systèmes d'imagerie. Cependant, ses caméras étant pointées vers l'espace profond, les images renvoyées étaient simplement noires, ce qui était attendu et confirme aussi un bon fonctionnement.

Les deux engins évoluent actuellement de concert et poursuivent leur mission comme prévu.

Quel est le long chemin qui attend la mission ?

Avant d'atteindre la planète rouge, les sondes suivent une trajectoire complexe et économe en énergie.

Elles sont en orbite autour du point de Lagrange L2, à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. Elles y resteront jusqu'en novembre 2026, date à laquelle elles reviendront vers notre planète pour utiliser son assistance gravitationnelle.

La manœuvre gravitationnelle propulsera les sondes vers leur destination finale, où elles devraient arriver en septembre 2027 pour commencer leur étude de l'interaction entre le vent solaire et l'atmosphère martienne.