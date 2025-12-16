Dans un nouveau point de situation, la Nasa confirme que les problèmes rencontrés par sa sonde MAVEN sont plus sérieux qu'initialement envisagé. Le contact avec l'orbiteur, spécialisé dans l'étude de l'atmosphère martienne, a été perdu le 6 décembre. Les premières tentatives pour le rétablir se sont toutes soldées par un échec.

Plutôt inquiétant pour l'orbiteur MAVEN

L'analyse d'un " bref fragment de données de suivi " capté le jour de la perte de contact a révélé des informations alarmantes. Selon la Nasa, le signal suggère que " le vaisseau spatial MAVEN tournait de manière inattendue lorsqu'il est réapparu derrière Mars ". Cette rotation anormale n'était pas le seul signe inquiétant.

La fréquence du signal de suivi indique que " la trajectoire orbitale de MAVEN pourrait avoir changé ". La Nasa n'en dit pas davantage à ce stade sur les scénarios les plus probables ayant conduit à la perte de signal.

Au jeu des hypothèses, la rupture d'un réservoir ou un problème avec une conduite de carburant pourraient expliquer la rotation de la sonde et la modification de son orbite.

Des conséquences pour les missions sur Mars

La sonde MAVEN, lancée en 2013, ne se contente pas d'étudier l'atmosphère martienne et son interaction avec le vent solaire. Elle joue également un rôle de relais de communication pour les rovers au sol, Perseverance et Curiosity. Son indisponibilité a un impact sur leurs opérations.

Pour pallier cette perte, la Nasa réorganise ses ressources. Les autres orbiteurs, comme Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey et ExoMars Trace Gas Orbiter de l'ESA, sont sollicités pour assurer des passages de communication supplémentaires.

Les équipes des rovers ont dû " ajuster leurs activités de planification quotidiennes pour poursuivre leurs missions scientifiques ".

Quelles sont les prochaines étapes pour la Nasa ?

Les efforts pour rétablir le contact avec MAVEN se poursuivent, mais le temps est compté et les difficultés s'accumulent. En janvier, Mars passera derrière le Soleil vu de la Terre et cela compliquera davantage les communications radio avec toutes les sondes martiennes pendant plusieurs semaines.

N.B. : Source images (illustrations) : Nasa.