C'est une annonce surprise. L'Agence spatiale américaine et le géant du streaming unissent leurs forces pour amener l'espace directement sur vos écrans. Dès cet été, la programmation en direct de Nasa+ sera intégrée à la plateforme Netflix, marquant une étape supplémentaire dans la stratégie de diffusion de contenus en direct du service.

Un catalogue spatial sur Netflix

Fini de chercher le bon flux vidéo pour un événement impliquant la Nasa. L'accord permettra de visionner un éventail de contenus.

Au programme, des lancements de fusées, des sorties extravéhiculaires d'astronautes, mais aussi la couverture de missions spatiales et des vues de la Terre depuis la Station spatiale internationale (ISS).

Des documentaires originaux et des séries dédiées à l'exploration spatiale viendront compléter l'offre, rendant la science et l'aventure encore plus immersives depuis le foyer, voire ailleurs.

Une mission d'accessibilité mondiale

Derrière ce partenariat, c'est aussi l'ambition de démocratiser l'accès à l'espace. La Nasa cherche à toucher le public le plus large possible, conformément à sa mission fondatrice.

« Ensemble, nous nous engageons dans un Âge d'Or de l'Innovation et de l'Exploration, inspirant de nouvelles générations directement depuis le confort de leur canapé ou dans la paume de leur main depuis leur téléphone », déclare Rebecca Sirmons, directrice générale de Nasa+.

Une ambition est ainsi de susciter l'enthousiasme pour la science et contribuer à inspirer les futures générations. Sachant que Netflix représente plus de 700 millions abonnés.

Gratuit et non exclusif

Faut-il s'attendre à une nouvelle hausse du prix de l'abonnement ? La réponse est non. Le contenu de Nasa+ sera ajouté sans frais supplémentaires pour les abonnés Netflix.

En outre, il ne s'agit pas d'un accord d'exclusivité. Les retransmissions resteront disponibles gratuitement sur le site web de l'agence spatiale, ainsi que via l'application de la Nasa sur Android, iOS et d'autres plateformes, sans publicité.

La date de lancement précise sur Netflix de Nasa+ n'a pas encore été dévoilée, mais plus de détails sur la programmation sont attendus d'ici peu.