C'est une annonce pour le moins inattendue et un partenariat inédit entre le géant américain du streaming par abonnement Netflix et le groupe audiovisuel français TF1. Une fusion entre deux univers en apparence concurrents.

À partir de l'été 2026, les abonnés de Netflix en France pourront regarder directement et sans quitter l'interface les chaînes de TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI), ainsi que les contenus à la demande de TF1+.

Une offre tout-en-un pour les abonnés

Il sera par exemple possible de terminer un épisode d'une série comme « Stranger Things », puis d'enchaîner sur le direct du 20 heures, un match de foot ou le dernier épisode de « Koh Lanta ».

Dans leur abonnement existant, les abonnés Netflix auront accès à des émissions, fictions et séries quotidiennes phares de TF1. Le tout sera intégré à l'expérience Netflix et en bénéficiant de son fameux système pour des recommandations.

Une alliance stratégique

Pourquoi ce rapprochement maintenant ? Pour TF1, un intérêt est sans nul doute de toucher une audience plus large et plus jeune. Il paraît loin le temps où Netflix était perçu comme une menace quasiment existentielle.

Face à la fragmentation des publics, c'est une opportunité d'atteindre des « audiences inégalées ». Patron du groupe TF1, Rodolphe Belmer met en avant une alliance sans précédent, et souligne qu'elle ouvrira de « nouveaux horizons publicitaires ».

Du côté de Netflix, l'intérêt est d'enrichir son catalogue avec des contenus populaires et complémentaires. Qui plus est, dans le domaine du sport et avec des émissions en direct où Netflix manque de présence en France.

« En nous associant au premier diffuseur français, nous offrirons aux spectateurs français encore plus de raisons de venir sur Netflix chaque jour et de rester avec nous pour se divertir », déclare Greg Peters, co-PDG de Netflix.

Un accord qui peut surprendre (en apparence)

L'alliance entre Netflix et TF1 peut paraître étonnante, alors que TF1 vante TF1+ comme la plateforme de streaming gratuite de référence pour les francophones. De quoi craindre une cannibalisation de cette plateforme inaugurée en 2024 ?

Reste que l'accord s'inscrit dans une logique de collaboration de longue date. Il s'avère que les deux groupes ont déjà coproduit plusieurs séries à succès. L'alliance est une évolution dans leur relation et pour s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation des contenus.

À voir si des retombées en matière d'audience seront effectivement au rendez-vous...