Décollage réussi d'une fusée Falcon 9 de SpaceX avec à bord un trio de satellites. Ils ont une destination commune à 1,5 million de kilomètres de notre planète en direction du Soleil. Un lancement partagé qui est qualifié de « covoiturage cosmique ultime » par le directeur de la division héliophysique de la NASA.

Un point d'observation stratégique

Les trois engins, IMAP, SWFO-L1 et l'Observatoire Carruthers, se dirigent tous vers le point de Lagrange L1. À cet endroit précis de l'espace, les forces gravitationnelles du Soleil et de la Terre s'équilibrent, offrant une position orbitale stable et une vue imprenable sur notre étoile.

C'est le poste d'observation idéal pour surveiller en continu l'activité solaire et anticiper ses effets avant qu'ils n'atteignent la Terre. Après un périple de plus de 100 jours, les satellites y commenceront leur phase opérationnelle.

Deux regards pour comprendre notre bulle protectrice

Deux des missions sont pilotées par la NASA et visent à répondre à des questions fondamentales.

L'observatoire IMAP (Interstellar Mapping and Acceleration Probe) va cartographier les frontières de l'héliosphère, cette immense bulle magnétique générée par le Soleil qui nous protège des radiations galactiques. Comprendre son fonctionnement est une priorité, notamment pour les futures missions Artemis vers la Lune.

L'Observatoire Carruthers, quant à lui, tournera son regard vers la Terre pour étudier la géocouronne, la couche la plus externe et la plus méconnue de notre atmosphère. L'objectif est de comprendre sa forme, sa taille et sa réaction face à la météo spatiale.

Un bouclier pour nos technologies

Le troisième passager, SWFO-L1 (Space Weather Follow On-Lagrange 1) de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) est une sentinelle opérationnelle. « La première police d'assurance qui maintiendra l'Amérique prête à affronter la météo spatiale », déclare le directeur du Space Weather Prediction Center.

Ce satellite est entièrement dédié à la surveillance des éruptions solaires, comme les éjections de masse coronale, et à la mesure du vent solaire. Ses données fourniront des alertes précoces pour protéger des infrastructures critiques (réseaux électriques, communications...). SWFO-L1 prendra le relais de satellites vieillissants.