Depuis la Vandenberg Space Force Base, une fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé dimanche pour un vol Twilight, afin de placer une quarantaine de charges utiles sur une orbite héliosynchrone. Le déploiement de l'ensemble des charges utiles s'est achevé environ deux heures et demie après le décollage.

Une mission Pandora de la Nasa à bord

Parmi les passagers du lancement partagé de petits satellites, la mission Pandora fait partie du programme Pioneers de la Nasa. Son but est de résoudre une complexité dans l'étude des exoplanètes : la contamination du signal atmosphérique d'une planète par l'activité de son étoile.

En observant une planète lorsqu'elle transite devant son étoile, les scientifiques peuvent analyser la lumière filtrée par son atmosphère. Cependant, les taches stellaires peuvent imiter ou masquer la présence de molécules comme la vapeur d'eau.

Pour surmonter cet obstacle, Pandora utilisera un télescope d'une ouverture de 45 cm afin d'effectuer des observations simultanées en lumière visible et infrarouge. L'approche permettra de distinguer avec précision la composition de l'atmosphère planétaire de l'activité de surface de l'étoile. De quoi affiner les données recueillies par d'autres télescopes spatiaux comme le James Webb.

La mission se concentrera sur des planètes dont l'atmosphère est dominée par l'hydrogène ou l'eau. Au cours de cette année, Pandora effectuera des observations détaillées de vingt exoplanètes.

Les autres charges utiles de Twilight

Au-delà de Pandora, le vol Twilight transportait une variété de petits satellites, dont deux autres missions soutenues par la Nasa : SPARCS et BlackCAT.

Le CubeSat SPARCS (Star-Planet Activity Research CubeSat) est conçu pour étudier les éruptions et les taches sur les étoiles de faible masse, afin de mieux comprendre leur impact sur les atmosphères d'exoplanètes potentiellement habitables.

De son côté, BlackCAT (Black Hole Coded Aperture Telescope) est un télescope à rayons X qui chassera les sursauts gamma, à savoir les explosions les plus puissantes de l'Univers.

Le secteur commercial est également représenté avec dix satellites de communication Aether de la société canadienne Kepler Communications, ou encore quatre CubeSats Connecta de la société turque Plan-S pour une constellation IoT (Internet des Objets).