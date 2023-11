La conquête de la Lune comme de Mars par les humains nécessitera de disposer d'approvisionnements en oxygène. Celui-ci servira pourra servir à respirer mais aussi à faire décoller des fusées pour les échanges avec la Terre.

Amener la ressource depuis la Terre s'annonce très coûteux et des travaux de recherche tentent de trouver des solutions pour produire de l'oxygène directement à partir de la matière première disponible sur les corps célestes à coloniser.

L'expérience MOXIE réalisée sur Mars grâce à un instrument installé sur le rover Perseverance a déjà permis de démontrer qu'il était possible d'extraire de l'oxygène de la fine atmosphère martienne.

MOXIE concluant sur Mars, mais comment faire avec la Lune ?

Les essais avec un petit prototype d'extracteur se sont révélés concluants même s'il reste maintenant à voir si le concept pourra être adapté dans un format bien plus grand et efficient.

La NASA aimerait trouver un moyen de faire de même sur la Lune. Faute d'atmosphère pour y puiser de l'oxygène à partir de CO2, c'est la poussière de la surface lunaire qui pourrait apporter la solution.

L'examen récent des échantillons ramenés par la mission chinoise Chang'e-5 ont mis en évidence la présence de billes de verre formées à la suite d'impacts météoritiques et qui auraient piégé de l'eau.

Mettre en place les briques ISRU

La poussière lunaire pourrait donc devenir une ressource pour extraire de l'eau et de l'oxygène. La NASA a émis une requête pour pousser au développement de méthodes d'extraction de l'oxygène à partir du régolithe dans le cadre de futures missions Artemis de colonisation de la Lune, en espérant à terme mettre au point une technique déployable sur notre satellite naturel.

On est ici dans le cadre d'une stratégie ISRU (in-situ resource utilization) amenée à être de plus en plus développée pour faciliter et accélérer l'occupation de mondes au-delà de la Terre.

Cette quête de la production d'oxygène et d'autres éléments essentiels à une présence humaine fait partie du projet LIFT-1 (Lunar Infrastructure Foundational Technologies) de développement des technologies essentielles qui pourront être déployées sur la Lune et ailleurs.