Pour communiquer avec les sondes dispersées dans le système solaire et même au-delà (comme les sondes Voyager 1 et Voyager 2), la NASA utilise un réseau de communication baptisé Deep Space Network.

Pour préparer la colonisation de la Lune, elle est en train de mettre en place un réseau Near Space Network qui épaulera le programme Artemis ces prochaines années et facilitera l'installation d'un campement lunaire.

Entre les deux, la NASA compte déployer également un système intermédiaire utilisant une communication laser à longue distance. La sonde Psyche lancée en 2023 doit explorer un astéroïde métallique à la fin de la décennie mais elle porte également les composants d'un système de communication longue distance pour un réseau Deep Space Optical Communications qui permettra de communiquer avec la planète Mars.

Les avantages de la communication laser

Les essais réalisés jusqu'à présent sont plutôt concluants et l'agence spatiale américaine a annoncé avoir réussi à envoyer fin juillet un signal depuis la Terre vers la sonde Psyche située à 460 millions de kilomètres, soit plus loin que la position la plus lointaine de Mars par rapport à la Terre.

Outre la très grande précision nécessaire pour orienter le faisceau laser, la NASA voulait déterminer la qualité du signal après la traversée d'une telle distance. Les résultats de cette première phase des opérations est concluante et a permis de tester le système de tracking précis.

Le système Deep Space Optical Communications repose sur deux stations au sol, l'une à San Diego pour le signal descendant et l'autre à Wrightwood (Californie) pour la transmission du signal montant à l'aide d'un laser émetttant dans l'infrarouge proche avec une puissance de 7 KW.

L'intérêt d'utiliser un laser est de pouvoir assurer le transport de jusqu'à 100 fois plus d'information que les radiofréquences, ce qui ouvre la voie à des transmissions de photos et vidéo en haute définition.

Echanger des données en haut débit entre la Terre et Mars

Le système de communication par laser pourrait être un outil essentiel pour une mission de colonisation martienne. A 53 millions de kilomètres de la Terre, soit la distance quand Mars est la plus proche de notre planète, le réseau de communication par laser a pu transmettre des données à 267 Mbps.

En juin dernier, lorsque la sonde Psyche était à 390 millions de kilomètres, soit deux fois et demi la distance Terre-Soleil, la transmission de données a atteint 6,25 Mbps en moyenne, avec des pointes à 8,3 Mbps.

La sonde va désormais poursuivre sa course vers l'astéroïde métallique Psyché situé dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter qu'elle doit rejoindre d'ici 2029.