Sur la planète Mars, le rover Perseverance de la Nasa a recueilli des échantillons de roches et de sédiments. Enfermées dans des tubes, les carottes du sol martien doivent être analysées sur Terre avec des outils de pointe trop complexes pour accomplir un voyage spatial.

Dans des laboratoires terrestres, il s'agira de permettre aux scientifiques de comprendre l'histoire géologique de la planète rouge et l'évolution de son climat, alors que la vie a pu y exister pour des micro-organismes. L'habitabilité potentielle de Mars remonterait à plus de 3,7 milliards d'années.

Avec la mission Mars Sample Return, il s'agira aussi de faire la lumière sur le système primitif avant l'apparition de la vie sur Terre. À la tête de la direction chargée des missions scientifiques de l'Agence spatiale américaine, Nicky Fox ajoute que « cela nous préparera également à envoyer en toute sécurité les premiers explorateurs humains sur Mars ».

Deux options sur la table pour l'atterrisseur

La Nasa veut aller aussi vite que possible pour étudier les échantillons martiens sur Terre… d'autant que la Chine a affiché ses grosses ambitions en la matière. Face à une hausse des délais et des coûts, elle a réévalué sa stratégie initiale et se tourne désormais vers deux options qui diffèrent dans la façon de poser des équipements sur Mars.

Une première option est le recours à une solution de type Sky Crane qui a été éprouvée lors de l'arrivée sur Mars du rover Perseverance et avant lui du rover Curiosity. Une deuxième option est un atterrisseur commercial pour acheminer la charge utile à la surface de Mars. Faire appel à un acteur privé ouvre la perspective d'une réduction des coûts.

Le Sky Crane avec Perseverance

Une fois les échantillons récupérés sur Mars par l'atterrisseur et à l'aide d'un bras robotique, ils seront lancés en orbite martienne par une petite fusée MAV (Mars Ascent Vehicle). Il incombera ensuite à un vaisseau spatial de l'Agence spatiale européenne (ESA) de les rapatrier sur Terre.

Retour des échantillons entre 2035 et 2039

La Nasa arrêtera son choix dans le courant du second semestre 2026. Les deux options permettent de tabler sur un retour de la trentaine d'échantillons de la planète rouge au plus tôt en 2035 et au plus tard en 2039. L'orbiteur de l'ESA serait lancé en 2030 et l'atterrisseur pour récupérer les échantillons en 2031.

Avec l'option du Sky Crane, le coût de la mission est estimé entre 6,6 et 7,7 milliards de dollars. Avec l'option de l'atterrisseur commercial, il serait entre 5,8 et 7,1 milliards de dollars. Sachant que le coût de la mission initiale avait explosé à 11 milliards de dollars.

N.B. : Source images : NASA/JPL-Caltech/MSSS.