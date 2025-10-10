Jeudi 2 octobre, Ann Vincent Walter, une agricultrice du comté de Hale, au Texas, a été intriguée par un étrange objet descendant lentement du ciel, suspendu à un parachute. Pensant d'abord à un parachutiste égaré, elle a rapidement compris que l'engin était bien plus gros et inhabituel.

Après avoir alerté le bureau du shérif, la confirmation est tombée, aussi inattendue que spectaculaire : l'objet non identifié était en réalité un équipement expérimental de la NASA, tombé en plein milieu de leur exploitation agricole.

D'où venait cet étrange objet tombé du ciel ?

Il s'agissait en réalité du télescope PICTURE-D de la NASA, un engin expérimental de haute technologie pesant près de 680 kg pour quatre mètres de long. Loin d'être un satellite, cet appareil fait partie d'un programme de ballon scientifique géré par la Columbia Scientific Balloon Facility (CSBF), une installation de la NASA basée au Nouveau-Mexique. L'engin avait été lancé la veille, accroché à un immense ballon stratosphérique.

Comment une mission de routine a-t-elle viré à l'incident inattendu ?

La mission de PICTURE-D était purement scientifique. Lancé la veille par un ballon stratosphérique, l'appareil devait atteindre 36 000 mètres d'altitude pour s'affranchir d'une grande partie de l'atmosphère terrestre. À cette hauteur, il est possible de capturer des images beaucoup plus nettes des étoiles et des galaxies lointaines.





Cependant, au cours de la mission, les ingénieurs ont perdu le contact avec l'appareil. La descente, bien que non planifiée à cet endroit, s'est heureusement déroulée comme prévu en cas d'urgence : un grand parachute s'est déployé, permettant au télescope d'atterrir en douceur, évitant ainsi un crash violent et des dégâts majeurs.

Quelle a été la réaction des témoins et des autorités ?

Averti par le bureau du shérif, qui avait déjà été contacté par la NASA en quête de son équipement égaré, le couple a rapidement compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple ballon météo. Loin d'être effrayée, Ann Vincent Walter a partagé son enthousiasme sur les réseaux sociaux. « Je suis tellement contente que nous ayons pu voir ça dans le ciel. C’était une expérience géniale », a-t-elle écrit sur sa page Facebook.



Avant l'arrivée des équipes de récupération, la famille a eu le temps d'immortaliser ce moment unique en prenant des photos à côté de l'imposante structure. Une équipe de la NASA est ensuite rapidement intervenue pour récupérer le télescope et ses précieuses données.

Foire Aux Questions (FAQ)

À quoi servait ce télescope ?

Le télescope PICTURE-D est un instrument scientifique conçu pour observer l'univers depuis la haute atmosphère. En s'élevant au-dessus de la plupart des perturbations atmosphériques, il peut capturer des images de meilleure qualité que les télescopes au sol, notamment pour étudier les étoiles, les trous noirs et les galaxies.

Y a-t-il eu des dégâts ou des blessés ?

Heureusement, non. L'atterrissage a eu lieu au milieu d'un champ agricole et n'a causé aucun dommage matériel ni blessé. Le parachute a joué son rôle en assurant une descente contrôlée de l'engin de 680 kg.

Ce genre d'incident est-il fréquent pour la NASA ?

Les missions en ballon stratosphérique sont courantes pour la recherche scientifique. Bien que les trajectoires soient calculées pour que les équipements atterrissent dans des zones désignées et sécurisées, des aléas comme des vents imprévus ou une défaillance technique peuvent entraîner des atterrissages inattendus. Les procédures de récupération sont donc prévues pour ce type de situation.