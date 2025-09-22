Il était déclaré mort et enterré, mais le revoici sur la rampe de lancement. Le rover VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) de la NASA, dont la mission avait été brusquement annulée en juillet 2024 à la surprise générale, a finalement obtenu une seconde chance.

Dans une annonce qui redistribue les cartes de la nouvelle course à la Lune, l'agence spatiale américaine a confié à Blue Origin la tâche de transporter son précieux chasseur de glace jusqu'au pôle Sud lunaire. Un revirement spectaculaire qui souligne la flexibilité, mais aussi les risques, du nouveau modèle commercial de l'exploration spatiale.

Pourquoi la mission VIPER avait-elle été annulée ?

Le projet VIPER, un rover de la taille d'une voiturette de golf conçu pour cartographier les ressources en glace d'eau, a connu une histoire mouvementée. Son annulation en 2024 était la conséquence directe d'une série de déboires : des dépassements de coûts faramineux, qui ont fait passer le budget du rover de 250 à plus de 600 millions de dollars, et des doutes croissants sur la capacité de son transporteur initial, la société Astrobotic, à livrer son atterrisseur Griffin à temps.



La décision de tout arrêter, alors même que le rover était déjà entièrement assemblé et avait passé ses tests, avait provoqué une levée de boucliers dans la communauté scientifique, dénonçant un immense gaspillage de fonds publics.

Comment Blue Origin est-il entré en jeu ?

Face à la polémique, la NASA a cherché une porte de sortie créative. C'est finalement Blue Origin qui a remporté la mise avec une nouvelle commande de 190 millions de dollars dans le cadre du programme CLPS (Commercial Lunar Payload Services). La société de Jeff Bezos utilisera son atterrisseur Blue Moon Mark 1 pour cette mission, prévue pour fin 2027.



Cependant, la NASA a appris de ses erreurs et avance avec prudence. Le contrat est structuré en deux étapes : une première phase de conception, et une option pour la livraison qui ne sera activée qu'après le succès du premier vol du Blue Moon, prévu plus tard cette année. Une manière de réduire les risques techniques et financiers.

Quel est l'enjeu stratégique de cette mission ?

Le sauvetage de VIPER est une excellente nouvelle pour le programme Artemis, qui vise à établir une présence humaine durable sur la Lune. La mission du rover est simple mais fondamentale : être le premier à cartographier en détail les gisements de glace d'eau au pôle Sud. Cette ressource est considérée comme le pétrole de l'espace : elle peut fournir de l'eau potable, de l'oxygène pour respirer, mais surtout de l'hydrogène et de l'oxygène pour fabriquer du carburant de fusée directement sur la Lune.



Trouver et savoir exploiter cette glace est la clé pour rendre les futures bases lunaires autonomes et réduire drastiquement le coût des missions vers Mars et au-delà.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le rover VIPER est-il déjà construit ?

Oui, et c'est ce qui rendait son annulation si controversée. Le rover est entièrement assemblé et a même passé avec succès tous ses tests de pré-lancement (vibrations, acoustiques, thermiques). Il est actuellement stocké en attendant d'être intégré à l'atterrisseur de Blue Origin.

Qu'est-il arrivé au contrat initial avec Astrobotic ?

La NASA a maintenu le contrat avec Astrobotic, mais l'a transformé. L'atterrisseur Griffin servira désormais de démonstrateur technologique et transportera d'autres charges utiles commerciales. Astrobotic a d'ailleurs confirmé avoir fait le choix stratégique de ne pas soumissionner pour cette nouvelle opportunité de transporter VIPER.

La mission avec Blue Origin est-elle garantie à 100% ?

Non, pas encore. La NASA n'exercera l'option finale de lancement qu'à deux conditions : que Blue Origin termine avec succès la phase de conception des adaptations pour le rover, et, surtout, que le premier vol de l'atterrisseur Blue Moon MK1, prévu plus tard cette année, soit une réussite. La prudence est donc de mise.