C'est le genre de silence qui devient assourdissant. Depuis l'annonce officielle de son nouveau projet, le studio derrière les plus grands succès de Sony s'est muré dans un mutisme quasi total.

Les rumeurs allaient bon train pour une révélation majeure en fin d'année, mais plusieurs sources concordantes viennent de doucher l'enthousiasme général. Il va falloir s'armer de patience, car le voyage intergalactique promis par Neil Druckmann n'est clairement pas pour tout de suite, laissant les joueurs orphelins de nouveautés majeures pour encore un bon moment.

Pourquoi l'absence à la cérémonie de décembre est-elle quasi confirmée ?

C'était le rendez-vous que tout le monde avait coché sur son calendrier. Pourtant, selon les informations recoupées par plusieurs journalistes influents comme Jeff Grubb, le titre ne fera aucune apparition lors des prochains The Game Awards de Geoff Keighley. C'est un coup dur pour l'événement qui perd là l'une de ses potentielles plus grosses cartouches.

It will not be shown at The Game Awards https://t.co/erTgCDq0Hd — Grubb (@JeffGrubb) November 22, 2025



L'absence de trailer ou de démo jouable à cette période cruciale est souvent un indicateur fiable que le développement est encore loin d'être bouclé, confirmant les craintes d'un calendrier très étiré.

Une fenêtre de sortie qui glisse dangereusement vers 2027

Si vous espériez mettre la main sur la manette en 2026, il va falloir revoir vos plans. Les rapports indiquent qu'Intergalactic ne sera pas prêt pour l'année prochaine, repoussant l'échéance à 2027, voire au-delà.

I am all for letting devs cook but this is the absolute worst generation for NaughtyDog.



TLOU P2 dropped in 2020 and all we’ve gotten are barebones remasters, an unnecessary remake, cancelled multiplayer and waiting almost a decade for a NEW game. https://t.co/kwfmqEvRmB — NeoGameSpark (@NeoGameSpark) November 23, 2025

Ce glissement placerait la sortie du titre dangereusement proche de l'arrivée potentielle d'une future PlayStation 6.

Ce n'est pas simplement un retard technique pour ce jeu video très ambitieux, mais peut-être un repositionnement stratégique pour accompagner la fin de vie de la console actuelle ou le début de la suivante.

Un changement de ton radical par rapport aux productions passées

L'attente est d'autant plus frustrante que le concept intrigue énormément. Loin de l'ambiance post-apocalyptique et du deuil qui imprégnaient chaque seconde de la saga Last of us, cette nouvelle aventure compte explorer des thèmes inédits pour le studio.

Neil Druckmann a promis une plongée dans la foi et la religion, incarnée par le personnage de Jordan A. Mun, une chasseuse de primes échouée sur une planète isolée.

C'est une prise de risque narrative majeure qui nécessite une écriture sans faille, expliquant peut-être pourquoi les créateurs prennent autant de temps pour "trouver" leur jeu.

Foire Aux Questions (FAQ)

De quoi parle exactement Intergalactic: The Heretic Prophet ?



C'est une toute nouvelle licence de science-fiction (la première création originale du studio depuis très longtemps). On y suivra Jordan A. Mun, interprétée par Tati Gabrielle, une chasseuse de primes coincée sur la planète Sempiria. Le scénario devrait délaisser le thème du deuil pour se concentrer sur la foi et les croyances.

Est-ce que le jeu sortira sur PS5 ou PS6 ?



Officiellement, c'est un projet PlayStation 5. Cependant, avec une sortie qui semble glisser vers 2027 ou plus tard, il est fort probable que le titre devienne un jeu "cross-gen", servant de chant du cygne pour la PS5 et de vitrine technologique pour le lancement de la future PlayStation 6.

Pourquoi le développement est-il aussi long ?



Naughty Dog est connu pour ses cycles de développement à rallonge et son "crunch" qu'ils tentent désormais d'éviter. Créer un nouvel univers de zéro, avec de nouvelles mécaniques et une ambition narrative élevée, prend énormément de temps, surtout après l'annulation de leur projet multijoueur qui a mobilisé des ressources pendant des années.