C'est officiel, et c'est probablement la meilleure excuse que vous aurez pour ne pas lâcher votre téléphone pendant les fêtes de fin d'année. L'épopée poussiéreuse et tragique de l'Ouest américain quitte le salon pour s'installer confortablement dans le creux de votre main dès le 4 décembre.

Une transition inattendue pour un titre qui a défini une génération, et qui prouve que la frontière entre console de salon et smartphone est de plus en plus floue.

Pourquoi le géant du streaming change-t-il de stratégie ?

On avait l'habitude des petits jeux sympathiques pour passer le temps, mais Netflix change clairement de braquet. En s'offrant l'un des mondes ouverts les plus respectés de l'histoire, la plateforme envoie un message très clair à l'industrie du jeu vidéo : elle ne veut plus être un simple bonus, mais un acteur incontournable.

Ce n'est plus du "casual gaming", c'est une attaque frontale pour capter votre temps de cerveau disponible avec des productions AAA, accessibles sans frais supplémentaires pour les millions d'abonnés existants.

Que contient exactement cette version portable ?

Rassurez-vous, ce n'est pas une version au rabais. Vous aurez droit à l'aventure complète de Red Dead Redemption, avec ses chevauchées mélancoliques et ses duels au soleil.

Cerise sur le gâteau, l'extension culte Undead Nightmare est incluse d'office, transformant le western en survival-horror délirant. C'est une belle revanche pour Rockstar Games qui voit son catalogue s'offrir une seconde jeunesse auprès d'un public qui n'avait peut-être jamais touché une manette de sa vie. Seule ombre au tableau : le mode multijoueur est passé à la trappe pour se concentrer sur la narration.

Votre smartphone sera-t-il assez puissant pour le faire tourner ?

Faire entrer le désert de New Austin dans un téléphone demande un peu de ressources. Cette version mobile exige une configuration solide, notamment sur iOS où la version 18 est requise, avec un téléchargement avoisinant les 3 Go.

Les contrôles tactiles ont été entièrement repensés pour l'occasion, bien que les puristes préféreront probablement connecter une manette bluetooth. Si toutefois le petit écran vous rebute, il est toujours possible de retrouver la version console de Red dead redemption pour une expérience plus traditionnelle sur grand écran.

Foire Aux Questions (FAQ)

Faut-il payer un supplément pour jouer à Red Dead Redemption ?



Non, c'est tout l'intérêt de l'offre. Si vous avez un abonnement Netflix actif, standard ou premium, le jeu est inclus sans aucun frais caché ni publicité. Il suffit de le télécharger via l'application Netflix ou directement sur les stores en vous connectant avec votre compte.

Le jeu est-il compatible avec les manettes ?



Absolument. Même si l'interface tactile a été travaillée pour être jouable, le titre supporte les manettes Bluetooth classiques (PlayStation, Xbox, etc.). C'est d'ailleurs la meilleure façon de profiter des phases de tir exigeantes sans s'encombrer les doigts sur l'écran.