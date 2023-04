Opera, la compagnie derrière la série d'excellents navigateurs web, annonce aujourd'hui l'arrivée prochaine de Opera One, la version anticipée et reconstruite qui remplacera, plus tard dans l'année, le navigateur Opera pour les systèmes Windows, MacOS et Linux.

Grâce à son nouveau design modulaire, Opera One devient le premier navigateur majeur basé sur Chromium à inclure un processus multithread, permettant une interface utilisateur innovante. De plus, Opera One introduit Tab Islands, une façon plus instinctive d'interagir et de gérer diverses fenêtres.

Un design modulaire pour plus de personnalisation

Afin de répondre aux besoins changeants de ses utilisateurs et aux progrès du web, le navigateur Opera One a été entièrement repensé pour offrir un browser toujours plus performant en intégrant de multiples fonctionnalités basées sur l'IA générative. Opera entreprend ainsi sa transformation en un navigateur qui s'adapte aux avancées technologiques et aux demandes des utilisateurs, en ne mettant en avant que les modules pertinents pour une expérience de navigation fluide et aisée.

Chaque élément d'Opera One a été judicieusement choisi pour sa pertinence, afin de proposer un navigateur épuré offrant de l'espace pour les fonctionnalités futures basées sur l'IA et les extensions, aussi bien dans la barre latérale du navigateur que dans la barre d'adresse. Avec Opera One, ChatGPT, ChatSonic et la nouvelle fonctionnalité AI Prompts sont activés d'office. En plus de créer de l'espace pour les services existants basés sur l'IA générative, le nouveau design jette également les bases des services d'IA qu'Opera prévoit de dévoiler prochainement.

« Opera One est la première étape de notre conception intelligente et modulaire au sein de notre écosystème. Cela marque le début d'une lignée d'innovations, comprenant le moteur d'IA propre à Opera, qui sera disponible dans les prochains mois. L'IA générative transforme le web en le rendant plus rapide et plus puissant. Avec Opera One, nous sommes prêts à intégrer et à conduire ce changement. » explique ainsi Joanna Czajka, cheffe de produit chez Opera.

L'option Tab Islands propose une méthode novatrice pour interagir avec les onglets. Elle permet de structurer les onglets en groupes contextuels, sans affecter la fluidité de navigation. Cette fonctionnalité offre la possibilité de regrouper facilement les onglets qui sont liés les uns aux autres dans des groupes et de les ouvrir ou réduire selon les besoins. Ainsi, la navigation avec de multiples onglets devient plus efficace, ce qui améliore l'expérience de navigation en la rendant plus agréable et intuitive.

Un navigateur multithread pour une meilleure expérience utilisateur

Avec son nouveau processus multithread, Opera One vise à proposer une interface utilisateur plus rapide et plus fluide. Cette nouvelle architecture, associée aux principes récents de conception modulaire, permet la mise en place de nouvelles fonctionnalités et permet à Opera de se distinguer des autres navigateurs basés sur Chromium.

Les mises à jour effectuées sur Opera en début d'année 2023, qui incluent l'ajout de fonctionnalités d'IA générative dans le navigateur, ont ouvert la voie à ce nouveau navigateur entièrement repensé. Dans un proche avenir, Opera deviendra entièrement modulaire, améliorant ainsi l'interface utilisateur du navigateur en la rendant encore plus intuitive et fonctionnelle.