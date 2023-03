C'était prévu et c'est désormais effectif pour le navigateur web Opera, ainsi que sa version Opera GX orientée gaming. Sur ordinateur, il est ainsi possible dans le cadre d'un accès anticipé de tester l'intégration d'outils d'IA générative.

Après activation de AI Prompts dans les paramètres du navigateur, la barre latérale accueille les services d'IA ChatGPT et ChatSonic. Un accès qui pourra également se faire dans la barre d'adresse et via la fenêtre contextuelle, en mettant en évidence du texte sur une page.

L'agent conversationnel ChatGPT d'OpenAI est largement connu. Pour ChatSonic, Opera souligne la possibilité de générer des images depuis une commande textuelle. Ce chatbot s'appuie sur la technologie et modèle de langage GPT-4 d'OpenAI.

Un copilote pour la navigation

À la manière de Edge Copilot pour Microsoft Edge, c'est essentiellement un aspect pratique pour avoir recours à de tels outils d'IA, tout en restant dans le contexte de la navigation et sans interrompre cette dernière.

Par le biais de la barre latérale, c'est un accès dans une fenêtre en surimpression à l'interface web des services d'IA, auxquels il demeure nécessaire de se connecter ou s'inscrire. Depuis la barre d'adresse, il sera par exemple possible de générer le résumé d'une page, identifier les points essentiels, obtenir des explications, trouver du contenu en rapport.

Les commandes (ou invites) proposées pour l'IA s'adaptent en fonction du site web consulté. En surlignant des mots d'une page, elles pourront être différentes. Notamment pour trouver des synonymes, écrire un haïku (court poème japonais).

Optionnel et avant davantage d'IA

Les propositions de commandes pour l'IA ne semblent être actuellement disponibles qu'en anglais. Opera indique par ailleurs qu'elles évolueront au fur et à mesure de l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

Pour Opera, c'est en tout cas une première étape, avant son propre... " moteur d'IA pour navigateur basé sur GPT. "

Tous les utilisateurs n'apprécieront pas forcément l'intégration des outils d'IA générative dans Opera. Il y a néanmoins un caractère optionnel pour l'activation.