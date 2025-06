C'est la douche froide pour des millions de Franciliens. Vous espériez pouvoir enfin vous débarrasser de votre carte en plastique et mettre votre Pass Navigo annuel sur votre iPhone avant la fin de l'année ? Il va falloir prendre votre mal en patience. Île-de-France Mobilités (IDFM) vient d'annoncer que la dématérialisation des abonnements les plus courants, l'annuel et l'Imagine R, était repoussée. Les utilisateurs les plus fidèles du réseau seront donc les derniers servis.

Qu'est-ce qui a été annoncé et qu'est-ce que ça change ?

La nouvelle est tombée dans un entretien accordé au Parisien par Valérie Pécresse, la présidente d'IDFM. La possibilité de charger son abonnement Navigo annuel ou son forfait étudiant Imagine R sur son smartphone est reportée de plusieurs mois. La nouvelle échéance est désormais fixée au "premier semestre 2026". Ce report est d'autant plus frustrant que le forfait Navigo Liberté+, moins utilisé, vient lui d'être rendu disponible sur mobile. La dématérialisation avance, mais à deux vitesses.

Pourquoi cette décision est-elle si surprenante ?

Parce qu'elle semble défier toute logique. La dématérialisation vise à simplifier la vie des usagers. Or, ce sont les plus constants, les plus nombreux, qui sont pénalisés par ce retard. L'excuse technique, notamment le blocage historique de la puce NFC par Apple, n'est plus valable. La firme de Cupertino a enfin ouvert sa technologie sous la pression de l'Europe. Le retard actuel reste donc un "mystère" et la justification officielle d'IDFM, qui dit vouloir prioriser les forfaits à renouvellement fréquent pour éviter les files d'attente, peine à convaincre.

Quel est le calendrier pour la fin du ticket en papier ?

Ce retard sur le Pass Navigo annuel intervient alors que la fin du ticket de métro en carton, elle, se précise. C'est une autre étape majeure de la dématérialisation des transports en Île-de-France. À partir d'octobre 2025, il ne sera plus possible d'acheter des tickets physiques aux bornes. Cependant, pour laisser le temps aux usagers d'écouler leurs stocks, les tickets en papier achetés avant cette date resteront valables jusqu'à la fin du mois de juin 2026.

Les réponses à vos questions



Le forfait Navigo Liberté+ est-il une bonne alternative en attendant ?

Non, pas pour les abonnés annuels. Le forfait Liberté+ est un service de paiement à l'usage, où l'on ne paie que les trajets que l'on effectue. Il faut souscrire un nouveau contrat et il est impossible de transférer son abonnement existant dessus. Ce n'est donc pas une solution d'attente viable pour un utilisateur quotidien.

Pourquoi Apple a-t-il mis si longtemps à accepter le Navigo sur iPhone ?

Pendant des années, Apple a gardé un contrôle très strict sur la puce NFC de ses iPhone, la réservant quasi exclusivement à son propre service de paiement Apple Pay. C'est la nouvelle réglementation européenne sur les marchés numériques (le DMA), qui force les géants de la tech à ouvrir leurs systèmes, qui a contraint Apple à enfin autoriser l'intégration du Navigo.

Qui a annoncé ce report ?

L'information a été officiellement confirmée par Valérie Pécresse. Elle est la présidente de la région Île-de-France et, à ce titre, présidente d'Île-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité qui gère et organise l'ensemble des transports en commun de la région.