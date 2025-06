Pas de nouveau matériel annoncé à la WWDC 2025. Vraiment ? C'était sans compter sur une gaffe dans le code du tout nouvel iOS 26. Des développeurs curieux y ont trouvé une mention qui ne laisse plus de place au doute. Les prochains écouteurs haut de gamme de la marque ont un nom : les AirPods Pro 3.

Une fuite "maison" qui confirme les rumeurs

Le secret est éventé, et c'est Apple lui-même qui en est à l'origine. Des lignes de code mentionnant explicitement les "AirPods Pro 3" ont été découvertes. Ce n'est pas le premier indice, mais c'est le plus direct. Cette fuite renforce sérieusement la piste d'un lancement cet automne, probablement aux côtés de l'iPhone 17. L'époque où la firme de Cupertino était un coffre-fort imperméable semble bien lointaine.

Quoi de neuf pour ces futurs écouteurs ?

Si le nom est confirmé, les caractéristiques restent du domaine de la rumeur. Mais elles sont nombreuses. On s'attend à un nouveau design, pour les écouteurs comme pour le boîtier. À l'intérieur, une nouvelle puce H3 améliorerait la qualité audio et l'efficacité de la réduction de bruit active. La vraie rupture viendrait de l'ajout de nouveaux capteurs de santé, pour le suivi de la fréquence cardiaque et de la température, avec notamment des caméras infrarouges.

Un positionnement logique dans la gamme

L'arrivée de fonctions de santé n'est pas une surprise totale. La technologie existe déjà sur les Powerbeats Pro 2, une autre marque de la galaxie Apple. Côté prix, on s'attend à un tarif inchangé, autour de 249 $. Ces nouveaux AirPods Pro 3 viendraient logiquement coiffer la gamme, aux côtés des AirPods 4 plus classiques et d'une future version allégée des AirPods Max, elle aussi dans les cartons.