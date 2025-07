L'aventure Need for Speed a commencé en 1994, sur PlayStation et Sega Saturn, avec un premier titre qui a posé les bases. Depuis, la franchise a enchaîné plus de 20 jeux, le dernier en date étant Need for Speed Unbound, sorti en décembre 2022. Ce dernier opus, avec ses plus de 40 000 avis "Mitigés" sur Steam, n'a pas vraiment enflammé les foules.

Plus tôt ce mois-ci, EA a annoncé la fermeture des serveurs en ligne de l'iconique Need For Speed Rivals, prévue pour le 7 octobre. Surtout, Criterion Games, le studio derrière les derniers NFS, a vu la majeure partie de ses effectifs basculer sur la franchise Battlefield dès 2023. Ne laissant qu'une "équipe restreinte" sur Need for Speed. Et ce petit groupe a, depuis, également rejoint les rangs de Battlefield, comme l'a confirmé Vince Zampella, le chef de Battlefield, à EuroGamer. Bref, tous les voyants sont au rouge.

Pourquoi EA mettrait-il la saga NFS au garage ?

Pour Electronic Arts (EA), c'est avant tout une question d'optimisation des ressources et de rentabilité. Maintenir une franchise qui ne rencontre plus le succès d'antan, c'est un coût. Le déplacement des équipes de Criterion Games vers Battlefield est un signe clair de cette réaffectation.

La rumeur de la mise en pause, partagée par VGC et d'autres sources, ne vient pas directement d'EA, mais le fait que Speedhunters, un site pourtant financé par l'éditeur depuis près de deux décennies, soit aussi mis "en pause" pour "manque de fonds" est un indice de taille.

La phrase d'Everingham, "EA a mis Need For Speed sur le côté, et ça veut dire plus de financement pour le site", laisse peu de place au doute. EA avait pourtant déclaré par le passé vouloir "ramener la franchise de manières nouvelles et intéressantes", mais il est probable que ce plan soit relégué à un avenir lointain. Le cœur du problème ? La concurrence féroce et le manque d'innovation combinés à l'incapacité d'EA à renouveler le genre.

Dans la course au succès, NFS a-t-il été dépassé ?

Need for Speed, jadis une référence, a eu du mal à maintenir son statut face à l'évolution du marché. Alors que la série a connu son apogée autour de 2005 avec des titres comme Most Wanted (qui mêlait culture tuning et courses-poursuites policières), elle n'a jamais retrouvé ce sommet. Malgré plus d'une douzaine de tentatives, avec des thèmes et des équipes différents, NFS n'a pas su se réinventer durablement.

Aujourd'hui, le marché des jeux de course AAA est dominé par deux mastodontes : Forza Horizon pour l'arcade et les mondes ouverts, et Gran Turismo pour la simulation sur consoles. Des titres comme Forza Motorsport, Motorstorm ou Ridge Racer ont déjà disparu ou sont devenus des acteurs de niche. La consolidation est en marche. NFS semble être la dernière grande victime de cette tendance. Bien sûr, il reste d'excellents jeux de course indépendants, mais la période faste où de nombreux titres AAA se disputaient la première place est révolue. EA préfère visiblement couper ses pertes plutôt que de s'acharner sur une franchise qui peine à retrouver son public. Situation d'autant plus critique pour l'éditeur que même sa franchise phare, Battlefield, a connu de lourds écueils.

Quel avenir pour les jeux de course AAA ?

La mise en pause de Need for Speed est un signal fort pour l'industrie. Le segment des jeux de course AAA est devenu un champ de bataille où seuls les plus gros et les plus pertinents survivent. L'équilibre entre l'accessibilité et le défi, qui faisait le charme des anciens NFS, est aujourd'hui mieux maîtrisé par des concurrents. Les développeurs de jeux de course font face à des défis importants : maintenir l'équilibre entre réalisme et fun, innover constamment et justifier des budgets colossaux. La force de certains titres, comme Gran Turismo, réside dans leur capacité à influencer la culture automobile ou à profiter d'une exclusivité liée à la plateforme de distribution (PlayStation en l'occurrence). NFS a eu son heure de gloire, avec même Snoop Dogg composant des musiques pour la série.

Mais le manque de renouvellement, les cycles de développement parfois trop courts, et une concurrence féroce ont eu raison de lui. Si le silence radio de Speedhunters est un indicateur, alors l'avenir de Need for Speed est incertain, probablement relégué à une longue absence, le temps qu'EA réfléchisse à une nouvelle stratégie, ou qu'un vent nouveau souffle sur le genre. Le marché exige toujours plus, et les sagas qui ne s'adaptent pas risquent de rester longtemps au garage.

Et c'est sans doute là qu'Electronic Arts est le plus en difficulté : l'éditeur s'est forgée une image au fil des années, celle de ne pas aller dans le sens des joueurs et de refuser toute proposition ou critique... EA a toujours multiplié les excuses douteuses pour expliquer les flops de ses licences, comme récemment avec Dragon Age. Le problème viendrait ainsi davantage de la direction des titres imposée par les actionnaires et cadres supérieurs du groupe, plus intéressés par l'économie que le processus créatif qui est pourtant au cœur du jeu vidéo.

Foire Aux Questions (FAQ)

La franchise Need for Speed est-elle officiellement abandonnée ?

Non, EA n'a pas fait de déclaration officielle d'abandon. Les informations proviennent de Matthew Everingham, un photographe lié au site Speedhunters (financé par EA), qui affirme que la franchise a été "mise sur le côté". Cependant, plusieurs indices concordent avec cette mise en pause.

Pourquoi les équipes de développement de Need for Speed ont-elles été affectées ?

Le studio Criterion Games, principal développeur des derniers Need for Speed, a vu la majeure partie de ses employés être réaffectée à la franchise Battlefield dès 2023. Le reste de l'équipe a également rejoint les rangs de Battlefield, indiquant un recentrage des ressources d'EA.

Quel est l'impact de cette décision sur le marché des jeux de course ?

Cette mise en pause souligne la consolidation du marché des jeux de course AAA, où des franchises comme Need for Speed peinent à rivaliser avec des leaders comme Forza Horizon (pour l'arcade) et Gran Turismo (pour la simulation). Cela montre la difficulté pour les grandes sagas à maintenir leur pertinence face à une concurrence accrue et des attentes élevées.