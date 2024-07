Netflix s'investit un peu plus dans le jeu vidéo et annonce l'arrivée prochaine d'une liste de 80 jeux accessible à tous ses abonnés.

Depuis 3 ans, Netflix s'est lancée dans une stratégie de diversification de son contenu en intégrant notamment des jeux vidéo mobiles à son catalogue. On y trouve quelques exclusivités liées aux contenus produits par le groupe, mais également d'autres titres généralement proposés de façon payante sur iOS ou Android.

Actuellement, le catalogue de jeux de Netflix regroupe déjà une centaine de titres, mais la firme précisait qu'il ne s'agissait que de la face visible d'un iceberg bien plus gros.

Les choses se confirment ainsi via Gregory K Peters, le président de Netflix qui a indiqué aux investisseurs " Nous améliorons notre programme pour préparer l'arrivée des 80 jeux et plus que nous avons actuellement en développement."

Netflix avait acquis plusieurs studios spécialisés dans le jeu vidéo ces dernières années afin de produire ses propres titres et surtout, de pouvoir les conserver en exclusivités sur sa plateforme afin de la rendre plus attractive et originale.

Pour Netflix, il s'agit non seulement de rendre sa plateforme plus attractive, mais aussi de générer davantage de revenus via les publicités ou les microtransactions. De fait, la marque s'est fixé un objectif plus ambitieux que cette année pour 2025 et 2026, preuve que le groupe a confiance en sa capacité à dégager une nouvelle source de revenus via son volet dédié aux jeux vidéo.

Et si croissance il y a, cela impliquera obligatoirement un investissement exponentiel sur le secteur, avec un enrichissement du catalogue de titres proposés. D'ailleurs, les rumeurs concernant la production de jeux PC ou le lancement d'une plateforme de Cloud Gaming reviennent souvent sur le devant de la scène.