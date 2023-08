Après son service Netflix Jeux (Netflix Games) lancé en novembre 2021 qui donne actuellement accès par téléchargement à une cinquantaine de jeux sur mobile inclus dans son abonnement, Netflix commence à passer à la vitesse supérieure. Le géant du streaming vidéo s'aventure enfin sur le terrain du cloud gaming… où il était attendu.

Pas question de brûler les étapes toutefois. Pour le moment, Netflix annonce un test dans le cadre d'une bêta à accès limité. Il ne concerne qu'un petit nombre d'abonnés Netflix au Canada et au Royaume-Uni.

Ces derniers auront l'opportunité de s'adonner à deux jeux sur des téléviseurs, PC et ordinateurs Mac via Netflix.com et les navigateurs pris en charge.

Le smartphone comme contrôleur sur TV

Netflix affiche son intention de tester sa technologie de diffusion des jeux et son contrôleur, avec l'objectif d'améliorer l'expérience proposée au fil du temps. Sur PC et Mac, il sera possible de jouer sur Netflix.com avec le clavier et la souris. Le smartphone fera office de manette sur les téléviseurs, directement avec l'application Netflix sur Android et avec une application spéciale sur iOS.

Les jeux concernés sont Oxenfree du studio Night School Studio qui est dans le giron de Netflix et Molehew's Mining Adventure. Le premier jeu est un jeu d'aventure surnaturelle, tandis que le deuxième jeu est décrit comme un jeu d'arcade d'extraction de pierres précieuses.

Netflix indique que les jeux sur le téléviseur fonctionneront sur certains appareils de partenaires initiaux, dont Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, LG TV, Nvidia Shield TV, les appareils Roku, les Smart TV de Samsung et Walmart ONN.

Avant du lourd pour le cloud gaming ?

La grosse expérience de Neflix dans le streaming vidéo devrait être mise à profit. Le cloud gaming à la sauce Netflix paraît être essentiellement une valeur ajoutée pour le service de vidéo à la demande par abonnement. À voir jusqu'au Netflix sera disposé à pousser cette aventure.