Depuis cet été, l'application Netflix ne fonctionne plus sur d'anciennes Apple TV, à savoir les modèles de 2e et 3e génération. Un autre abandon d'anciens appareils d'Apple se prépare pour Netflix. Il concerne les iPhone et les iPad qui ne disposent pas au minimum d'iOS 17 et iPadOS 17.

En l'occurrence, il ne s'agira pas d'une coupure totale, mais d'un arrêt de support d'iOS 16 et d'iPadOS 16 signifiant la fin des mises à jour de l'application Netflix. Un problème pour un quelconque ajout d'une nouveauté ou la correction de bugs.

L'alerte vaut surtout pour des iPhone et iPad dans l'incapacité d'être mis à jour vers iOS 17 et iPadOS 17. Elle touche ainsi l'iPhone X, l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, de même que l'iPad 5 et l'iPad Pro de 1re génération.

Ce n'est pas si anodin

D'après les chiffres d'Apple et pour les connexions à l'App Store au 9 juin 2024, le taux d'adoption d'iOS 17 était de 77 % et de 68 % pour iPadOS 17 sur l'ensemble des iPhone et iPad actifs. Il était respectivement de 14 % et 17 % pour iOS 16 et iPadOS 16 (9 % et 15 % pour des versions antérieures).

Des chiffres qui vont rapidement évoluer avec la publication la semaine prochaine d'iOS 18 et d'iPadOS 18.