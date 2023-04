Depuis le mois de novembre dernier et dans une douzaine de pays, Netflix propose une offre avec la présence de publicités pour un accès à ses films et séries à prix réduit. En France, ce forfait Essentiel avec pub est à 5,99 € par mois.

En moyenne, la durée des publicités est de 4 minutes par heure. Les publicités sont dans un format de 15 à 30 secondes, et elles sont diffusées avant et pendant les programmes. Le téléchargement des contenus sur mobile pour une consultation hors ligne n'est pas compris. Si certains titres sont absents à cause de restrictions en rapport avec des droits d'auteur, de l'ordre de 95 % du contenu de Netflix est désormais de la partie.

Le forfait Essentiel avec pub va connaître une évolution notable avec le passage à une qualité vidéo 1080p (Full HD), alors qu'il s'agit actuellement d'une qualité vidéo 720p (HD). Une autre évolution est que la consultation pourra se faire sur deux appareils compatibles à la fois, au lieu de seulement un.

Dès ce mois d'avril en France pour Essentiel avec pub

Ces améliorations apportées à l'abonnement de Netflix avec pub débutent dès aujourd'hui au Canada et en Espagne. Pour les dix autres pays où un tel abonnement est disponible (dont la France), elles débarqueront dans le courant de ce mois.

À souligner qu'avec le passage à la qualité 1080p, le forfait Essentiel avec pub bénéficiera d'une meilleure qualité vidéo que le forfait Essentiel (sans pub) à 8,99 € par mois (720p) et du même niveau que le forfait Standard à 13,49 € par mois.

Sans entrer dans les détails, le leader mondial de la vidéo à la demande par abonnement se dit satisfait des performances actuelles et de la trajectoire de son forfait le plus économique avec pub. Aux États-Unis, ce forfait rapporte déjà plus au groupe que l'abonnement Standard en matière de revenu moyen par abonné.

Haro sur le partage gratuit de mot de passe

Au 31 mars 2023, Netflix compte 232,5 millions d'abonnés payants (+4,9 % en un an) et a gagné 1,75 million de nouveaux abonnés sur le premier trimestre de l'année, soit moins qu'attendu. Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe de Los Gatos atteint 8,16 milliards de dollars (+3,7 % sur un an), avec un bénéfice net à 1,305 milliard de dollars (-18,3 % sur un an).

Après l'Amérique latine, Netflix a déployé au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Espagne et au Portugal ses mesures contre le partage de compte hors du foyer. Pour certains forfaits, le titulaire principal d'un compte Netflix doit acheter une option afin d'ajouter un sous-compte supplémentaire et pour le partage avec jusqu'à deux personnes extérieures à son foyer.

Selon Netflix, ce tour de vis connaît des résultats satisfaisants. " Nous constatons une réaction d'annulation sur chaque marché lorsque nous annonçons la nouvelle, ce qui a un impact sur la croissance du nombre d'abonnés à court terme. Mais lorsque les personnes se servant d'identifiants empruntés commencent à activer leurs propres comptes et que les abonnés existants ajoutent des profils, nous constatons une augmentation des abonnements et des revenus. "

Avec un peu de retard sur ce qui était initialement envisagé, un déploiement à plus grande échelle arrive pour le courant de ce deuxième trimestre.