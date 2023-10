Un sondage qui n'augure rien de bon pour l'offre Standard de Netflix ? Envoyé à des abonnés français du service de streaming vidéo, il pose la question : " Dans quelle mesure seriez-vous déçu(e) si l'offre Standard Netflix n'était plus disponible ? "

Une autre question posée par Netflix est : " Si votre offre Netflix n'allait plus être disponible et que vous deviez choisir une autre offre ou annuler votre abonnement, combien de temps à l'avance aimeriez-vous le savoir ? "

Si Netflix tâte le terrain, la surprise est que l'interrogation porte sur l'abonnement Standard et non pas l'abonnement Essentiel qui est moins mis en avant. Ce dernier a été supprimé aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Italie (pour les nouveaux abonnés), et plus récemment en Allemagne, en Espagne, au Japon, au Mexique, en Australie et au Brésil.

Dans le contexte d'une hausse de prix

La France fait partie des pays qui viennent d'être touchés par une hausse de prix. Elle concerne l'offre Essentiel (HD ; un seul écran à la fois) à 10,99 € par mois au lieu de 8,99 € par mois précédemment, et l'offre Premium (UHD ; quatre écrans en simultané) qui est passée de 17,99 € par mois à 19,99 € par mois.

Les offres Standard (FHD ; deux écrans en simultané) et Standard avec pub (FHD ; deux appareils compatibles à la fois ; pas de téléchargement) ont été épargnées par la hausse. Leurs tarifs ont été conservés à 13,49 € par mois et 5,99 € par mois.

Le mois prochain, Netflix a prévu d'enrichir l'offre Standard avec pub en y intégrant les téléchargements. Fallait-il comprendre que l'offre Standard n'a plus sa place ?