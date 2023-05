Depuis le début de cette année, Netflix a indiqué cette semaine que le nombre d'abonnés à son offre avec publicité a plus que doublé. Il atteint un total de près de 5 millions d'utilisateurs actifs à l'échelle mondiale.

Disponible dans une douzaine de pays, le forfait Standard avec pub est proposé à 5,99 € par mois en France. La durée des publicités est de l'ordre de 4 minutes par heure et elles sont dans un format de 15 à 30 secondes, avant et pendant les programmes.

Le forfait Standard avec pub (anciennement Essentiel avec pub) a connu une évolution récente comprenant le passage à une qualité vidéo 1080p (FHD) au lieu de 720p (HD), ainsi que la consultation sur deux appareils compatibles à la fois et non plus seulement un.

Plus d'un quart des nouveaux abonnés

D'après les chiffres communiqués par Netflix, plus de 70 % des abonnés à l'offre avec publicité sont âgés de 18 à 49 ans. L'âge médian est de 34 ans et la consultation se fait via le téléviseur pour près de 80 % des abonnés.

Par ailleurs, plus d'un quart des personnes qui s'inscrivent à Netflix choisissent désormais le forfait Standard avec pub dans les pays où ce forfait est disponible.

" Les signaux sont prometteurs. L'engagement sur notre offre avec publicité est similaire à celui de nos forfaits comparables sans publicité. C'est essentiel, parce que tout commence et se termine avec les consommateurs ", déclare Greg Peters, le co-PDG de Netflix.

Évacuer les inquiétudes d'un manque de succès

Avant de se lancer, le géant de la vidéo à la demande par abonnement était très réticent, voire radicalement opposé au modèle avec publicité. Les temps ont changé et Netflix doit aussi rassurer les annonceurs pour mieux les attirer.

Au 31 mars 2023, Netflix comptait 232,5 millions d'abonnés payants (+4,9 % en un an), avec un gain de 1,75 million de nouveaux abonnés sur le premier trimestre de l'année.

Hormis l'arrivée de la publicité, Netflix s'évertue à combattre plus activement la pratique du partage gratuit des mots de passe. Le déploiement à grande échelle de cette restriction met plus de temps que prévu, sachant qu'elle peut avoir de lourdes conséquences.