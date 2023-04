D'après une nouvelle étude de Kantar Worldpanel, Netflix a perdu plus d'un million d'abonnés en Espagne au cours du premier trimestre 2023, suite aux restrictions imposées autour du partage de comptes.

Le site de streaming vidéo a en effet instauré des frais de 5,99 € pour les utilisateurs espagnols qui souhaitent partager leurs identifiants de connexion avec un autre foyer, en plus de mettre en place des mesures de détection des comptes partagés en surveillant les adresses IP, les identifiants de compte et l'activité des clients.

Selon Kantar, plus de deux tiers des abonnés ayant fui utilisaient le mot de passe d'un autre compte, ce qui a entrainé trois fois plus de résiliations d'abonnements par rapport à la période précédente. Un dixième des abonnés espagnols a également déclaré prévoir de se désabonner au deuxième trimestre.

"Il est clair que cette chute abrupte est une conséquence de ces mesures répressives", a confirmé Dominic Sunnebo de Kantar Worldpanel.

À l'échelle mondiale, plus de 100 millions de personnes se connectent sur un compte pour lequel elles n'ont pas payé, selon les chiffres de Netflix. La plateforme prévoit donc d'implémenter des mesures similaires en Europe, notamment en France d'ici juin 2023 (non confirmé), après avoir déjà mis fin au partage de compte gratuit dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, au Portugal, au Canada et en Nouvelle-Zélande.

Netflix a admis que chaque annonce de la fin du partage de compte entrainait des résiliations d'abonnements, mais la plateforme vidéo estime que cette mesure, combinée à l'apparition d'offres plus abordables avec des publicités (à 5,99 €), devrait accélérer sa croissance au deuxième trimestre.