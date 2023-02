Initialement introduite en 2021 avec un bouton " Lancer un titre ", la fonctionnalité " Surprenez-moi " de Netflix n'est plus disponible. Le discret retrait a eu lieu le mois dernier pour cette fonctionnalité de lecture aléatoire d'un contenu du service de vidéo à la demande par abonnement.

Le but était de laisser Netflix proposer une série ou un film choisis en fonction de ce que l'utilisateur a regardé précédemment, avec une lecture de manière instantanée, sans devoir naviguer dans la vaste bibliothèque de titres.

Pour les nouveaux abonnés, " Surprenez-moi " apparaissait après leur premier mois de Netflix. La sélection aléatoire pouvait par ailleurs concerner un contenu figurant dans la liste de l'utilisateur et dont la lecture n'était pas terminée.

Une faible utilisation

Au Wall Street Journal, une porte-parole de Netflix a précisé que le retrait de la fonctionnalité " Surprenez-moi " a lieu à l'échelle mondiale sur TV et appareils Android. " Nous continuerons d'explorer d'autres manières d'offrir aux abonnés plus d'options et de moyens d'explorer et de découvrir les contenus qu'ils veulent regarder. "

Autrement dit… le succès n'a pas été au rendez-vous et la fonctionnalité n'a tout simplement pas convaincu les utilisateurs. Elle avait été déployée dans un contexte particulier, marqué par des périodes de confinement en temps de pandémie.

Avec ce genre de fonctionnalité, une intention de la plateforme était également de proposer une expérience se rapprochant de celle avec la télévision classique. Ce n'était pas forcément si judicieux. Netflix a dépassé les 230 millions d'abonnés payants dans le monde.