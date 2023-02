L'été dernier, Netflix a introduit l'audio spatial pour quelques titres de son catalogue. Compatible avec tous les appareils, ce son voulu immersif a pour objectif d'optimiser le son stéréo, sans besoin d'enceintes surround ou d'un équipement home cinema. Des enceintes stéréo usuelles sont suffisantes.

Le service de vidéo à la demande par abonnement s'appuie sur un partenariat avec Sennheiser et sa technologie AMBEO 2-Channel Spatial Audio. La marque allemande explique qu'un moteur de rendu traduit les mix immersifs originaux en audio 2 canaux. De quoi simuler un son surround immersif.

" AMBEO 2-Channel Spatial Audio offre un rendu bicanal d'un mix immersif avec une expérience audio supérieure en remplacement de la stéréo, sur les téléviseurs standard, systèmes stéréo, casques, tablettes ou PC portables. "

L'offre Premium devient obligatoire

Aujourd'hui, Netflix annonce que cet audio spatial est dorénavant disponible pour plus de 700 de ses contenus parmi les plus regardés. Le cas échéant, un badge distinctif est associé aux films et séries concernés. Une recherche peut également être faite sur " audio spatial. "

Ce plus ample déploiement de l'audio spatial pour un plus grand nombre est toutefois conditionné à l'offre Premium de Netflix qui est proposée à 17,99 € par mois. C'est l'offre la plus onéreuse avec la possibilité de regarder Netflix sur quatre appareils à la fois et l'Ultra HD.

En marge de l'audio spatial, une évolution de l'offre Premium de Netflix concerne la possibilité de télécharger des titres sur quatre appareils compatibles à la fois, au lieu de quatre précédemment.

Invitation à dépenser plus

" Cette expérience sonore innovante va révolutionner le streaming pour les abonnés Premium, et nous nous réjouissons d'ajouter cette option aux autres fonctionnalités déjà prises en charge comme la 4K, le HDR, le Dolby Atmos et le mode calibré Netflix ", écrit Netflix.

L'activation de l'audio spatial se fait de manière automatique lors de la consultation d'un contenu compatible en stéréo. À défaut, c'est l'audio stéréo standard. Avec des enceintes surround, la recommandation est le son surround 5.1 ou Dolby Atmos.

L'intérêt pour Netflix est évidemment d'augmenter la différenciation entre ses offres et d'aiguiller vers l'offre la plus fournie... et donc la plus chère.