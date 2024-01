Même s'il s'agit pour le moment seulement d'un test, c'est un partenariat inattendu et inédit en France entre le leader mondial de la vidéo à la demande par abonnement Netflix et l'enseigne de grande distribution Carrefour.

Sur le site Carrefour.fr ou dans plus d'une centaine de magasins participants, les habitants des agglomérations de Bordeaux et de Rouen ont la possibilité de souscrire à un nouveau programme Carrefour Plus qui comprend l'abonnement Standard avec pub de Netflix offert.

À 5,99 € par mois et sans engagement, Carrefour Plus propose également une réduction de 10 % sur plus de 7 000 produits Carrefour éligibles, la livraison offerte pour toutes les courses à partir de 60 € d'achat.

Un partenariat gagnant-gagnant ?

Le tarif de Carrefour Plus correspond à celui du forfait Standard avec pub de Netflix. Dans le cadre de ce qui est avant tout un programme de fidélité de Carrefour, il est possible de monter en gamme avec les forfaits Standard et Premium de Netflix à 7,50 € et 14 € par mois supplémentaires. Le total couvre exactement le prix des abonnements Netflix seuls.

" Grâce à ce partenariat, nous espérons rendre nos séries, films et jeux encore plus accessibles à de nouveaux publics ", déclare Laurent Uguen, directeur commercial de Netflix en France. Récemment, Netflix a communiqué sur 23 millions d'utilisateurs actifs par mois dans douze pays pour son abonnement Standard avec pub.

" Avec le programme Carrefour Plus, en partenariat avec Netflix, nous souhaitons aider nos clients à ne pas faire de compromis entre divertissement et alimentation. […] Cela reflète notre volonté de créer de la préférence pour Carrefour ", commente Caroline Dassié, directrice exécutive global marketing, clients et marques du groupe Carrefour.

Un déploiement à l'échelle nationale

Si le programme pilote d'abonnement Carrefour Plus avec Netflix rencontre le succès escompté, il est prévu de le déployer plus amplement en France d'ici la fin de cette année.