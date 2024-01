Disponible dans une douzaine de pays*, dont la France en tant que Standard avec pub, l'abonnement Netflix avec publicités atteint 23 millions d'utilisateurs actifs par mois. Pour le premier anniversaire de son lancement en novembre dernier, Netflix avait communiqué sur 15 millions d'utilisateurs actifs chaque mois dans le monde.

" Ce qui nous réjouit le plus, c'est l'engagement. Parmi les clients de Netflix disposant d'un abonnement avec publicités, plus de 85 % passent deux heures ou plus par jour sur la plateforme ", a déclaré Amy Reinhard, directrice en charge de la publicité chez Netflix.

Lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre 2023, le leader mondial de la vidéo à la demande par abonnement avait indiqué que le forfait Standard avec pub représente environ 30 % de toutes les nouvelles souscriptions. Netflix compte plus de 247 millions d'abonnés au 30 septembre 2023.

Trouver le bon dosage

" Nous avons de la chance de pouvoir adopter une perspective à long terme. L'expansion de nos activités est notre priorité absolue à l'heure actuelle, mais nous voulons nous assurer que nous le faisons d'une manière significative pour les abonnés ", ajoute Amy Reinhard.

La responsable de Netflix souligne qu'il reste encore beaucoup à faire, et qu'un travail est mené en concertation avec les partenaires publicitaires. L'engagement des abonnés vis-à-vis du contenu demeure un élément déterminant. Il faut ainsi trouver le bon dosage en termes d'annonces, sachant que la perception peut varier d'un pays à l'autre.

Si des formats publicitaires peuvent désormais être plus longs, Netflix va permettre aux annonceurs d'utiliser un nouveau format binge ad (wt). Il fait référence au binge-watching. Après trois épisodes regardés à la suite, un quatrième épisode sera sans pub.

Un abonnement avec pub bien moins cher

Entre l'abonnement Standard avec pub et l'abonnement Standard de Netflix, l'offre proposée est très similaire (deux appareils compatibles à la fois, qualité 1080p, téléchargement des titres pour une consultation hors ligne, accès à des jeux mobiles…).

S'il peut exister quelques différences sur la disponibilité des films et séries du catalogue, le tarif du forfait Standard (sans pub) est de 13,49 € par mois, alors que celui du forfait Standard avec pub tombe à 5,99 € par mois. Netflix doit forcément y retrouver son compte.

* Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Corée du Sud, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Mexique et Royaume-Uni.