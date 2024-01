Les ambitions de Netflix dans la diffusion de sport prennent une tournure plutôt inattendue. Du divertissement sportif avec le catch américain et la signature d'un accord avec la WWE (World Wrestling Entertainment).

À partir de janvier 2025, Netflix diffusera en exclusivité le show Monday Night Raw chaque semaine aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Amérique latine. Sans plus de précision, Netflix indique que d'autres pays et régions seront ajoutés ultérieurement.

Dans le cadre de l'accord, Netflix ajoute qu'il deviendra le lieu de tous les spectacles et émissions spéciales de la WWE en dehors des États-Unis, ainsi que les événements en direct Premium, comme WrestleMania, SummerSlam et Royal Rumble.

De grosses sommes en jeu

Les termes financiers de l'accord entre Netflix et la WWE n'ont pas été divulgués. Variety rapporte toutefois que l'accord est évalué à 500 millions de dollars par an sur une période de 10 ans, et donc potentiellement 5 milliards de dollars de la part de Netflix.

Le géant du streaming vidéo aurait cependant la possibilité de se retirer de l'accord à l'issue des cinq premières années. Sinon, une option permettrait à Netflix de renouveler son partenariat avec la WWE pour dix années supplémentaires.

Aussi bon pour la pub

" Pendant des décennies, la WWE a développé une base de fans multigénérationnelle que nous pensons pouvoir servir et développer. Nous pensons que la WWE a toujours été sous-distribuée en dehors de l'Amérique du Nord. Il s'agit d'un marché mondial ", a commenté Ted Sarandos, lors de la publication des derniers résultats trimestriels de Netflix.

Pour le co-PDG de Netflix, l'accord avec la WWE devrait en outre être profitable à l'activité publicitaire du groupe. Qui plus est, le format catch se prête mieux aux coupures publicitaires que la diffusion d'autres types de retransmissions sportives.

Ce n'est peut-être pas un hasard si Netflix affiche comme objectif de faire de la publicité une source de revenus de plus grande ampleur pour la croissance de son chiffre d'affaires en 2025 et après.