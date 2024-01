Netflix propose un abonnement moins cher avec publicités. Cet abonnement Standard avec pub représente désormais 40 % de toutes les inscriptions à Netflix dans les douze pays* où il est d'actualité, notamment en France.

Pour les pays où le forfait Netflix avec pub est disponible, le géant de la vidéo à la demande par abonnement fera totalement disparaître son forfait de base sans pub. Il est connu en France sous le nom d'abonnement Essentiel.

D'ores et déjà, le forfait Essentiel n'est plus disponible pour les nouveaux abonnés ou ceux qui se réinscrivent. Toutefois, ceux qui en bénéficient peuvent en profiter jusqu'à ce qu'ils décident de changer d'offre ou d'annuler leur compte. C'est ce dernier point qui va prochainement changer.

La pub pour faire passer des hausses de prix

Netflix indique que la disparition complète de son forfait Essentiel (ou Basic) concernera d'abord le Canada et le Royaume-Uni dans le courant du deuxième trimestre de cette année. D'autres pays suivront ultérieurement.

En France, l'offre Standard avec pub (1080p) est à 5,99 € par mois. Sans les publicités, le forfait Essentiel est à 10,99 € par mois et en qualité 720p. Le forfait Standard est à 13,46 € par mois, tandis que l'offre Premium (4K + HDR) est à 19,99 € par mois.

L'objectif affiché par Netflix est de faire de la publicité une source de revenus de plus grande ampleur pour la croissance durable de son chiffre d'affaires en 2025 et au-delà. Dans le même temps, Netflix laisse entendre qu'une nouvelle hausse de prix est susceptible d'arriver à mesure de ses investissements et améliorations.

Des abonnés au rendez-vous

Au quatrième trimestre 2024, Netflix a réalisé un chiffre d'affaires de 8,8 milliards de dollars et un bénéfice net de 940 millions de dollars. Pour le premier trimestre 2024, il est anticipé des revenus de 9,2 milliards de dollars et un bénéfice net de presque 2 milliards de dollars.

Le nombre d'abonnés Netflix atteint 260,3 millions fin 2023, avec une hausse 13,1 millions d'abonnés sur le dernier trimestre. La stratégie adoptée par Netflix semble ainsi gagnante.

Et si la diversification dans le jeu mobile doit encore faire ses preuves, le coup avec la trilogie Grand Theft Auto est une réussite. " Manifestement, certains abonnés s'inscrivent simplement pour jouer à ces jeux. "

* Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Corée du Sud, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Mexique et Royaume-Uni.