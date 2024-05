En décembre dernier, Netflix a retiré le forfait Essentiel de sa gamme d'offres. Il n'est ainsi plus proposé pour les abonnés qui s'inscrivent ou se réinscrivent. Pour autant, ce forfait Essentiel demeure encore d'actualité pour une frange des abonnés.

" L'offre Essentiel n'est plus disponible pour les clients qui s'inscrivent ou se réinscrivent. Si vous disposez actuellement de l'offre Essentiel, vous pouvez continuer d'en bénéficier jusqu'à ce que vous changiez d'offre ou annuliez votre compte. "

Cette situation pourrait ne pas durer. Des utilisateurs anglophones de Netflix signalent la réception d'un e-mail du service de streaming vidéo pour les prévenir que leur abonnement Basic prendra prochainement fin.

Pousser vers Standard avec pub

L'abonnement Basic est l'autre nom de l'abonnement Essentiel pour les non-francophones. Les cas signalés sont différents. Outre-Atlantique, un utilisateur est convié à choisir un nouveau forfait d'ici le 1er juin, sinon son abonnement sera automatiquement annulé le 1er juillet.

Au Royaume-Uni, un abonné au forfait Basic est prévenu qu'il sera basculé automatiquement vers le forfait Standard with adverts début juin, avec la perspective de réaliser des économies et de bénéficier d'améliorations. Standard with adverts n'est autre que le forfait Standard avec pub qui est moins onéreux, mais avec la présence des publicités.

Pour le moment, il n'y a pas de retour (ou de plainte) d'abonnés français au forfait Essentiel de Netflix. Ce dernier est facturé 10,99 € par mois pour une qualité 720p. Le forfait Standard avec pub est à 5,99 € par mois et en qualité 1080p.