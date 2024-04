De 260,3 millions au quatrième trimestre 2023, le nombre d'abonnés Netflix passe à 269,6 millions au premier trimestre 2024, soit une hausse de 3,6 % sur les trois premiers mois de l'année et de 16 % sur un an.

Si la croissance du nombre d'abonnés a longtemps été la mesure principale scrutée pour les services de vidéo à la demande (surtout pendant leurs débuts), Netflix va bientôt cesser de communiquer dessus aussi régulièrement. À partir de 2025, les chiffres trimestriels du nombre d'abonnés ne seront plus partagés.

Pour Netflix, le chiffre d'affaires et la marge d'exploitation sont les mesures financières prioritaires, ainsi que l'engagement en tant que meilleur indicateur de la satisfaction client. Cet engagement est jugé en fonction du temps passé sur des contenus Netflix par les abonnés.

Netflix pour plus d'un demi-milliard de personnes ?

" Nous développons également de nouvelles sources de revenus comme la publicité et notre fonctionnalité d'abonné supplémentaire, de sorte que les abonnements ne sont qu'un élément de notre croissance. "

Netflix fait ainsi allusion à son forfait moins cher avec financement par la publicité qui est un succès et nécessite d'attirer les annonceurs ; et la possibilité pour le titulaire d'un compte (forfait Standard ou Premium) d'acheter une option permettant l'ajout d'un abonné hors du foyer. Une telle option avait été mise en place dans le cadre de la chasse au partage gratuit de compte.

D'après Netflix, ses près de 270 millions de foyers abonnés dans plus de 190 pays se traduisent par une audience totale de plus d'un demi-milliard de personnes. Une estimation qui se base simplement sur une moyenne de plus de deux personnes par foyer.

Une hausse de prix toujours possible

Au premier trimestre, Netflix a réalisé un chiffre d'affaires de 9,4 milliards de dollars (+15 % sur un an) et un bénéfice net de 2,3 milliards de dollars (+79 %). La marge d'exploitation est en progression à 28 %.

Le groupe a prévu de dépenser 17 milliards de dollars dans les contenus pour cette année, contre 13 milliards de dollars en 2023.

Comme cela devient un peu trop fréquent… une hausse tarifaire n'est jamais exclue avec Netflix. " Au fur et à mesure que nous ajoutons davantage de valeur de divertissement, nous pouvons bien sûr revenir vers nos abonnés et leur demander de payer un peu plus ", déclare Greg Peters, le co-PDG de Netflix.