La gamme d'offres Netflix se réduit en France. Le forfait Essentiel est sacrifié et disparaît du catalogue du populaire service de vidéo à la demande par abonnement. Un changement qui est cependant sans conséquence pour les abonnés actuels à Essentiel.

" L'offre Essentiel n'est plus disponible pour les clients qui s'inscrivent ou se réinscrivent. Si vous disposez actuellement de l'offre Essentiel, vous pouvez continuer d'en bénéficier jusqu'à ce que vous décidiez de changer d'offre ou d'annuler votre compte. "

Un tel changement n'est pas une surprise. Depuis plusieurs mois, l'existence de l'abonnement sans pub le moins de Netflix semblait menacée. Pour les nouveaux abonnés, et avec sa dénomination Basic ou Essentiel, il a en effet déjà été retiré dans plusieurs pays.

Une hausse du tarif sans pub

La France s'ajoute ainsi à une liste qui comprenait l'Allemagne, l'Australie, le Brésil, l'Espagne, les États-Unis, le Japon, le Mexique et le Royaume-Uni. Le forfait Standard avec pub n'est pas encore disponible dans tous les pays où Netflix est présent, ce qui pèse dans la balance.

L'offre Standard avec pub est à 5,99 € par mois. Sans les publicités, le forfait Essentiel était à 10,99 € par mois (8,99 € par mois avant octobre), mais avec toutefois une qualité 720p et non 1080p. Du reste, Netflix a fait en sorte de rendre son abonnement Standard avec pub plus attrayant, en y intégrant aussi les téléchargements.

Reste que pour les nouveaux abonnés, le premier forfait sans pub le moins cher est désormais plus onéreux. Il s'agit de l'offre Standard à 13,49 € par mois. L'écart de prix est conséquent par rapport à Standard avec pub. Un indice que la publicité est un pari gagnant et rémunérateur pour Netflix.