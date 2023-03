Netflix, le géant de la SVOD, propose d'ores et déjà des séries et films à la demande, mais... ce n'est visiblement pas suffisant pour la firme américaine. Bien qu'ayant dernièrement développé une fonctionnalité permettant de personnaliser les sous-titres, on peut constater qu'elle est sur tous les fronts. En effet, en plus de leurs services habituels, des jeux vidéo mobiles et tablettes sont proposés en liaison avec les divers médias proposés sur la plateforme.

Il y a un peu plus d’un an, après la chute de Google Stadia, Netflix se lançait dans l’univers du jeu vidéo en proposant à ses abonnés des jeux mobile et tablette téléchargeables gratuitement sous iOS et Android. Depuis fin 2021, la plateforme a ainsi proposé 55 jeux sur le thème des différents films et séries disponibles. Pour 2023, la firme exprime sa volonté de faire évoluer cette offre.

Selon Leanne Loombe, vice-présidente des jeux externes :

Cette année, nous allons étoffer notre catalogue à raison de plusieurs jeux chaque mois. Nous travaillons avec les plus grands studios au monde pour continuer à offrir à nos abonnés des petits bijoux indépendants, des succès primés, des RPG, des aventures interactives, des jeux de réflexion et bien d’autres genres encore.

Trois jeux exclusifs signés Ubisoft

En janvier sortait le jeu Soldats inconnus : Frères d’armes, le premier des trois jeux que développe Ubisoft. Une annonce a été faite quant à la sortie du prochain opus de l'entreprise francophone, Mighty Quest : Rogue Palace. Ce jeu mobile, de type roguelike, se concentre sur l'univers créé par le jeu The Mighty Quest for Epic Loot dont certains se souviendront, et sortira sur les écrans le 18 avril 2023. Le troisième jeu d'Ubisoft n'a pas encore été dévoilé.

Selon Leanne Loombe :

L'année prochaine, la franchise signée ustwo, Monument Valley, arrivera sur Netflix. Monument Valley 1 sera suivi de Monument Valley 2 et d'autres volets ultérieurement. Nous avons hâte de faire découvrir à nos abonnés sur Netflix ces histoires primées, émouvantes, hallucinantes et visuellement époustouflantes.

Avec ces révélations, on peut sans soucis se dire que Netflix souhaite s’imposer dans le domaine du gaming et pourrait arriver à ses fins. Leur objectif est, d'ailleurs, de devenir un acteur majeur du jeu vidéo en éditant, à l'échelle mondiale, des jeux que la firme qualifie "d'incontournables".