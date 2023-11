Proposée sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC, la compilation Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition de Rockstar Games arrive sur Netflix le mois prochain. C'est la concrétisation d'une rumeur qui court depuis plusieurs semaines.

À partir du 14 décembre et sans frais supplémentaires, les abonnés Netflix pourront obtenir sur Android et iOS les titres phares de la série GTA : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas.

Initialement sortie en 2021, cette compilation avec des jeux remastérisés a été rendue disponible en début d'année sur les plateformes Steam et Epic Games Store.

Un joli coup pour Netflix

L'annonce de Netflix concerne l'App Store et Google Play pour le téléchargement d'applications indépendantes, ainsi que la possibilité de jouer via son application mobile.

La trilogie GTA s'ajoutera à un catalogue de plus de 80 jeux mobiles proposés par Netflix dans des genres divers et variés. Ils sont sans publicité et sans achat intégré. À noter que l'offre de jeux mobiles de Netflix est accessible pour l'ensemble des offres du service de vidéo à la demande par abonnement, y compris le forfait Standard avec pub.

? GROSSE ANNONCE ?



GTA III, Vice City et San Andreas arrivent dans les Jeux Netflix sur mobile le 14 décembre. pic.twitter.com/vtVN2gePZI — Netflix France (@NetflixFR) November 29, 2023

Avec un grand nombre de jeux en exclusivité sur mobile dans le cadre d'un abonnement Netflix, l'ajout d'un nom comme GTA est de taille, d'autant plus à l'approche de GTA 6.