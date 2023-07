Netflix annonce l'arrivée dans son catalogue des cinq saisons (entre 2016 et 2021) de la série Insecure. Une annonce notable, dans la mesure où cette série est produite par HBO. Selon une information de Deadline, c'est la conséquence d'un accord entre Netflix et Warner Bros. Discovery (propriétaire de HBO).

Dans le cadre de cet accord, d'autres séries de HBO comme Band of Brothers, The Pacific, Six Feet Under et Ballers seront également disponibles sur Netflix ultérieurement. Néanmoins, le partenariat concerne les États-Unis. Uniquement pour la série True Blood, il est fait mention d'une disponibilité pour les abonnés de Netflix en dehors des États-Unis

La possibilité d'un tel accord avait été ébruitée le mois dernier, avec le début de négociations entre Netflix et la chaîne câblée américaine HBO pour des droits de diffusion d'anciennes séries. Des séries à gros succès telles que Game of Thrones, Succession ou The Sopranos plus loin dans le temps ne sont cependant pas concernées.

Une situation singulière en France

En France, les séries HBO ont longtemps été diffusées par OCS, mais l'accord de distribution s'est terminé fin 2022. OCS est en cours de rachat par Canal+ qui a perdu les chaînes de Warner Bros. Discovery.

Une offre Pass Warner a été introduite pour Prime Video d'Amazon et donne accès aux contenus de HBO, avec aussi une douzaine de chaînes de Warner Bros. Discovery.

Ce Pass Warner est une spécificité française. Pour 2024, Warner Bros. Discovery a prévu de déployer en Europe un service de streaming associant HBO Max et Discovery+.