Dans le cadre de la publication de ses résultats pour le deuxième trimestre 2025, Netflix indique avoir utilisé une intelligence artificielle générative pour créer des effets visuels dans l'une de ses séries originales, The Eternaut.

L'information, confirmée par le co-PDG de Netflix Ted Sarandos, concerne une scène précise : l'effondrement d'un immeuble à Buenos Aires, un moment clé de cette adaptation d'une bande dessinée argentine.

Une avancée pour les productions à petit budget

Le principal argument avancé par Netflix est purement économique et pratique. Selon Ted Sarandos, cette séquence a été réalisée 10 fois plus rapidement qu'avec les outils traditionnels d'effets spéciaux. Surtout, le coût de l'opération a été considérablement réduit.

« Le coût (ndlr : des effets spéciaux sans IA) n'aurait tout simplement pas été réalisable pour une série avec ce budget », a-t-il précisé. « Cette séquence est donc la toute première séquence finale d'IA générative à apparaître à l'écran dans une série ou un film original de Netflix. »

La technologie ouvre la porte à des effets visuels ambitieux pour des productions qui, autrement, n'en auraient pas les moyens. L'idée est que l'IA pourrait démocratiser l'accès à des effets de haute qualité, un avis partagé par certains professionnels du secteur qui y voient une opportunité pour les plus petits studios de rivaliser avec les grosses productions.

L'IA, un outil au service des créateurs ?

Face aux craintes que suscite cette technologie, Netflix se veut rassurant. Ted Sarandos insiste sur le fait que l'IA est un outil au service des créateurs, et non un moyen de les remplacer.

« Ce sont de vraies personnes qui font un vrai travail avec de meilleurs outils », souligne le co-PDG de Netflix. Il compare cette évolution à l'arrivée de l'animation par ordinateur, qui a finalement créé plus d'emplois qu'elle n'en a détruits.

Pour la plateforme, l'intelligence artificielle aide déjà les équipes en pré-production, pour la planification des plans ou la pré-visualisation, permettant d'explorer plus de possibilités créatives. L'objectif affiché n'est pas seulement de faire moins cher, mais de faire « mieux ».

Des inquiétudes pour la production audiovisuelle

Malgré ce discours optimiste, l'arrivée de l'IA générative dans une production de cette envergure ravive les tensions. Le sujet était au cœur des grèves qui ont paralysé Hollywood en 2023, où acteurs et scénaristes ont obtenu des garanties pour encadrer son usage.

La peur de voir des emplois disparaître, notamment dans les métiers des effets visuels, reste palpable. La perception de la technologie dépendra fortement de son utilisation. En outre, créer un effet visuel pour une œuvre de fiction n'entraîne pas les mêmes réactions que de générer des images pour un documentaire.

Le cas de Netflix marque un tournant et annonce probablement une intégration plus large de l'IA dans le cinéma et la télévision.

N.B. : Source images : Netflix.